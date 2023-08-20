"Как выжатый лимон": продукты, которые "съедают" ваше настроение и делают вас истощенными

Заедать стресс, плохие ситуации, неудачи или наоборот тешить себя чем-нибудь вкусненьким в случае успехов – это очень распространенная привычка многих из нас. Но влияет ли она на наше настроение таким образом, как мы того хотим, большой вопрос.

В самом деле, скорее все происходит наоборот. Потому что выбираем для подобных "закреплений" мы отнюдь не самые лучшие продукты. Итак, рассказываем, каких продуктов лучше избегать, чтобы иметь хорошее настроение.

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Продукты, о которых будет идти речь, способны снижать гормон радости – серотонин, который очень важен для человека, помогает регулировать и восстанавливать функции мозга и тела, улучшая настроение, сон, здоровье костей, свертываемость крови и память.

Продукты, содержащие трансжиры

Внимание! Серотонин даже называют "гормоном счастья", поэтому он оказывает прямое влияние на наше эмоциональное состояние.

Трансжиры – это ненасыщенные жиры, которые прячутся во многих продуктах и так они могут негативно влиять на настроение. Нейробиологи советуют исключить из рациона или снизить потребление полуфабрикатов, соленых закусок, чипсов и картофеля фри. Фастфуд кроме трансжиров содержит рафинированные углеводы и избыток соли. А это провоцирует энергетические всплески и сбои в организме, связанные с плохим настроением и истощением.

Переработанные продукты

Речь идет о злоупотреблении колбасами и мясными консервами, поскольку такие продукты влияют на здоровье пищеварительной системы организма. А часть серотонина производится именно в кишечнике. Не стоит злоупотреблять также мясом, содержащим консерванты и добавки для хранения, они способны вызвать перепады настроения.

Алкогольные и газированные напитки

Иногда может показаться, что алкоголь наоборот повышает настроение, но чрезмерное употребление приводит к депрессиям и болезням печени.

Со сладкими газировками – тоже не все радостно, они способны повышать уровень сахара в крови. Даже диетическая вода не решит проблему, поскольку содержит подсластители, которые также влияют на настроение, в частности, способны вызывать беспокойство.