"Як вичавлений лимон": продукти, які "з'їдають" ваш настрій та роблять вас виснаженими

Заїдати стрес, погані ситуації, невдачі чи навпаки тішити себе чимось смачненьким у разі успіхів – це дуже поширена звичка багатьох із нас. Але, чи впливає вона на наш настрій таким чином, як ми того хочемо, велике питання.

Насправді, скоріше усе відбувається навпаки. Бо обираємо для подібних "закріплень" ми аж не найкращі продукти. Тож, розповідаємо, яких харчів краще уникати, щоб мати гарний настрій.

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Продукти, про які буде йти мова, здатні знижувати гормон радості – серотонін, який дуже важливий для людини, адже допомагає регулювати і відновлювати функції мозку й тіла, покращуючи настрій, сон, здоров'я кісток, згортання крові та пам’ять.

Продукти, які містять трансжири

Увага! Серотонін навіть називають "гормоном щастя", тому він прямо впливає на наш емоційний стан.

Трансжири – це ненасичені жири, які ховаються у багатьох продуктах і так, вони можуть негативно впливати на настрій. Нейробіологи радять виключити з раціону чи зменшити споживання напівфабрикатів, солоних закусок, чипсів і картоплі фрі. Фастфуд, окрім трансжирів, містить рафіновані вуглеводи й надлишок солі. А це провокує енергетичні сплески та збої в організмі, які пов'язані з поганим настроєм і виснаженням.

Перероблені продукти

Мова про зловживання ковбасами та м'ясними консервами, оскільки такі продукти впливають на здоров’я травної системи організму. А частина серотоніну виробляється саме в кишківнику. Не варто зловживати також м'ясом, яке містить консерванти й добавки для зберігання, вони здатні викликати перепади настрою.

Алкогольні та газовані напої

Іноді може здатись, що алкоголь навпаки підвищує настрій, але надмірне вживання призводить до депресій і хвороб печінки.

З солодкими газованими напоями – теж не усе радісно, вони здатні підвищувати рівень цукру в крові. Навіть дієтична вода не вирішить проблему, оскільки містить підсолоджувачі, які так само впливають на настрій, зокрема, здатні викликати занепокоєння.