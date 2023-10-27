Назвали неожиданную группу продуктов, способных снизить риски деменции

Употребление масла, яиц и красного мяса, часто вносимых в список не самых полезных, оказались наоборот достаточно нужными в рационе человека. Дело в том, что жиры, содержащиеся в этих продуктах, могут снизить риск деменции.

Соответствующие выводы сделали ученые из университета Монаш в Мельбурне (Австралия), результаты опубликовали в медицинском журнале NCB. Специалисты обнаружили достаточно интересную корреляцию между уровнем триглицеридов и рисками заболевания.

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В частности, пожилые люди с более высоким уровнем триглицеридов в крови имели на 18% меньше шансов получить смертельное состояние, чем те, у кого количество триглицеридов было вдвое меньше.

Результаты исследования показывают, что уровень триглицеридов может быть неким предиктором риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей.

– отметила профессор университета Монаш Чжэнь Чжоу.

Ученые убеждены, что полученные результаты полезны и важны и могут побуждать медиков разрабатывать "новые стратегии профилактики" смертельной болезни, ведь до сих пор лекарств от болезни Альцгеймера не существует.

Почему деменция представляет опасность