Назвали неожиданную группу продуктов, способных снизить риски деменции
Источник:The Sun
Употребление масла, яиц и красного мяса, часто вносимых в список не самых полезных, оказались наоборот достаточно нужными в рационе человека. Дело в том, что жиры, содержащиеся в этих продуктах, могут снизить риск деменции.
Соответствующие выводы сделали ученые из университета Монаш в Мельбурне (Австралия), результаты опубликовали в медицинском журнале NCB. Специалисты обнаружили достаточно интересную корреляцию между уровнем триглицеридов и рисками заболевания.
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В частности, пожилые люди с более высоким уровнем триглицеридов в крови имели на 18% меньше шансов получить смертельное состояние, чем те, у кого количество триглицеридов было вдвое меньше.
Результаты исследования показывают, что уровень триглицеридов может быть неким предиктором риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей.
– отметила профессор университета Монаш Чжэнь Чжоу.
Ученые убеждены, что полученные результаты полезны и важны и могут побуждать медиков разрабатывать "новые стратегии профилактики" смертельной болезни, ведь до сих пор лекарств от болезни Альцгеймера не существует.
Почему деменция представляет опасность
- За научными данными по состоянию на 2020 год количество заболевших деменцией во всем мире составило 55 миллионов и эта цифра быстро растет.
- Прогнозы на ближайшие десятилетия тревожны – согласно им в 2030 году количество заболевших увеличится до 82 миллионов, а к 2050 году может достигнуть 152 миллиона.