Назвали несподівану групу продуктів, які здатні знизити ризики деменції
Джерело:The Sun
Вживання масла, яєць і червоного м’яса, які часто вносять у список не найкорисніших, виявились навпаки досить потрібними у раціоні людини. Річ у тім, що жири, які містять у цих продуктах, можуть знизити ризик деменції.
Відповідні висновки зробили вчені з університету Монаш у Мельбурні (Австралія), результати опублікували у медичному журналі NCB. Фахівці виявили досить цікаву кореляцію між рівнем тригліцеридів і ризиками захворювання.
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Зокрема, літні люди з вищим рівнем тригліцеридів у крові мали на 18% менше шансів отримати смертельний стан, ніж ті, у кого кількість тригліцеридів була вдвічі меншою.
Результати дослідження показують, що рівень тригліцеридів може бути таким собі предиктором ризику деменції та зниження когнітивних функцій у літніх людей,
– зазначила професор університету Монаш Чжень Чжоу.
Учені переконані, що отримані результати є корисними і важливими і можуть спонукати медиків розробляти "нові стратегії профілактики" смертельної хвороби, адже досі ліків від хвороби Альцгеймера не існує.
Чому деменція становить небезпеку
- За науковими даними станом на 2020 рік кількість хворих на деменцію в усьому світі становила 55 мільйонів і ця цифра швидко зростає.
- Прогнози на найближчі десятиліття тривожні – згідно з ними у 2030 році кількість хворих збільшиться до 82 мільйони, а до 2050 року може сягнути 152 мільйони.