5 продуктов, которые помогут предотвратить один из самых опасных видов рака

Здоровое питание и образ жизни - основа профилактики многих заболеваний. Сейчас ученые выяснили, какие продукты могут предотвратить развитие рака прямой кишки.

Диетолог из больницы Северного Уэстчестера Эми Розенфельд отмечает, что профилактика рака толстой кишки действительно прежде всего заключается в правильном питании.

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При этом врач признает, что среди причин онкологии может быть не только неправильное питание, но и генетическая предрасположенность, плохая экология, сидячий образ жизни и другие факторы.

Впрочем, придерживаясь правильной диеты, риски сводятся к минимуму. Мол, лучше знать, что вы сделали все, что в ваших силах, чем ничего не делать и просто надеяться, что вы не заболеете.

Топ-продуктов для предотвращения рака

Вот 5 продуктов, которые, вам стоит включать в свой рацион, чтобы максимально снизить риск возникновения рака кишечника:

Овощи

О пользе овощей известно всем. Но придерживаются этой рекомендации не так и много людей. Тогда как, врач Розенфельд считает, что в контексте предотвращения рака особенно важно транслировать людям, что овощи полезны и нужны каждому организму.

Дело в том, что овощи богаты каротиноидами и флавоноидами, а многочисленные исследования подтвердили, что эти вещества способны предотвращать рак.

Более того, овощи содержат клетчатку, которая важна для пищеварения. Клетчатка буквально сокращает время, которое пищевые отходы проводят в вашем кишечнике (а это один из важнейших факторов развития рака толстой кишки).

Цельнозерновые

Опять же здесь польза прежде всего в клетчатке. Цельнозерновые продукты являются ее первостепенным источником. Диетолог призвал выбирать хлеб с отрубями, рис, ячмень, кукурузу, чтобы в сочетании с овощами дать организму достаточное количество клетчатки.

Цельнозерновые продукты богаты витаминами группы B и различными питательными микроэлементами, как вот цинк, медь, магний, железо.

Бобовые

Регулярное употребление в пищу бобовых будет очень полезным для здоровья вашего кишечника. Бобовые отлично чистят кишечник, снижая шансы на возникновение раковых полипов, убеждает диетолог. По его словам, по крайней мере дважды в неделю каждому следует заменять красное мясо на бобовые.

Орехи

Орехи богаты антиоксидантами, которые способны противостоять раковым образованиям. Кроме этого, в орехах содержатся полезные жиры, которые являются важными для здоровья организма. И опять же – содержат клетчатку.

Фрукты

Фрукты являются просто обязательным элементом диеты, которая призвана противостоять раку. Врач советует есть "цветную" пищу, ведь каждый цвет имеет свой уникальный набор микроэлементов. Все фрукты полезны для предотвращения рака, поскольку они богаты антиоксидантам и витаминами.