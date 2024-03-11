5 продуктів, які допоможуть запобігти одному з найнебезпечніших видів раку

Здорове харчування і спосіб життя - основа профілактики багатьох захворювань. Наразі учені з'ясували, які продукти можуть запобігти розвитку раку прямої кишки.

Дієтолог з лікарні Північного Уестчестеру Емі Розенфельд наголошує, що профілактика раку товстої кишки дійсно передусім полягає у правильному харчуванні.

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При цьому лікар визнає що серед причин онкології може бути не тільки неправильне харчування, але і генетична схильність, погана екологія, сидячий спосіб життя і інші фактори.

Втім, дотримуючись правильної дієти, ризики зводяться до мінімуму. Мовляв, краще знати, що ви зробили все, що у ваших силах, ніж нічого не робити і просто сподіватись, що ви не захворієте.

Топ-продуктів для запобігання раку

Ось 5 продуктів, які, вам варто включати в свій раціон, щоб максимально знизити ризик виникнення раку кишечника:

Овочі

Про користь овочів відомо усім. Та дотримуються цієї рекомендації не так і багато людей. Тоді як, лікар Розенфельд вважає, що у контексті запобігання раку особливо важливо транслювати людям, що овочі корисні і потрібні кожному організму.

Річ у тім, що овочі багаті на каротиноїди і флавоноїди, а численні дослідження підтвердили, що ці речовини здатні запобігати раку.

Ба більше, овочі містять клітковину, яка важлива для травлення. Клітковина буквально скорочує час, який харчові відходи проводять у вашому кишечнику (а це один з найважливіших факторів розвитку раку товстої кишки).

Цільнозернові

Знову ж таки тут користь передусім у клітковині. Цільнозернові продукти є її першорядним джерелом. Дієтолог закликав обирати хліб з висівками, рис, ячмінь, кукурудзу, щоб у поєднанні з овочами дати організму достатню кількість клітковини.

Цільнозернові продукти багаті вітамінами групи B і різними живильними мікроелементами, як от цинк, мідь, магній, залізо.

Бобові

Регулярне вживання в їжу бобових буде дуже корисним для здоров'я вашого кишківника. Бобові відмінно чистять кишечник, знижуючи шанси на виникнення ракових поліпів, переконує дієтолог. За його словами, принаймні двічі на тиждень кожному слід замінювати червоне м'ясо на бобові.

Горіхи

Горіхи багаті антиоксидантами, які здатні протистояти раковим утворенням. Крім цього, в горіхах містяться корисні жири, які є важлими для здоров'я організму. І знову ж таки – містять клітковину.

Фрукти

Фрукти є просто обов'язковим елементом дієти, яка покликана протистояти раку. Лікар радить їсти "кольорову" їжу, адже кожен колір має свій унікальний набір мікроелементів. Всі фрукти корисні для запобігання раку, оскільки вони багаті антиоксидантам і вітамінами.