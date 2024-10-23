Вкусно и полезно: топ лучших продуктов для здоровья кишечника

Люди часто сосредотачиваются на здоровье сердца и мозга, забывая о здоровье кишечника. И зря, поскольку микробиом кишечника играет ключевую роль в пищеварении, поддержании иммунитета и даже регуляции настроения.

Издание EatingWell назвало 6 лучших продуктов для здоровья кишечника.

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Консервированная фасоль

Консервированная фасоль является прекрасным источником нерастворимой клетчатки, растительного белка и пробиотиков, которые помогают поддерживать здоровый микробиом.

Согласно исследованию 2023 года, регулярное потребление фасоли (примерно 1 стакан в день) улучшает разнообразие кишечной микробиоты, что часто связано с лучшим здоровьем пищеварения.

Консервированная фасоль готова к употреблению и чрезвычайно универсальна, поэтому ее легко добавлять к любым блюдам.

Консервированные артишоки

Согласно исследованиям, артишоки продемонстрировали потенциал для положительного влияния на кишечный микробиом.

Они содержат пробиотическую клетчатку под названием инулин, который особенно эффективен в содействии росту бифидобактерий.

Лук

Благодаря высокому содержанию пребиотических волокон, особенно фруктоолигосахаридов, лук является обязательным пищевым продуктом, когда речь заходит о здоровье кишечника. Эти волокна помогают стимулировать рост бифидобактерий и лактобактерий.

Чеснок

Как и лук, чеснок тоже содержит пребиотические волокна, такие как инулин и фруктоолигосахариды, которые питают полезные бактерии в кишечнике.

Кроме того, чеснок имеет антимикробные свойства, которые могут убивать вредные бактерии.

Овес

Овес является еще одним замечательным продуктом для здоровья кишечника, поскольку содержит много бета-глюканов. Это растворимая клетчатка, которая образует гелеобразное вещество в кишечнике. Этот процесс помогает замедлить пищеварение, способствует лучшему усвоению питательных веществ и обеспечивает питание для полезных кишечных бактерий.

Новые исследования свидетельствуют о том, что овес может положительно влиять на состав кишечного микробиома.

Орехи

Новые исследования показывают, что орехи не только отличный источник белка. Они тоже могут положительно влиять на здоровье кишечника.

В частности орехи содержат клетчатку, которая улучшает на пищеварение. Некоторые исследования также продемонстрировали, что употребление арахиса и фисташек увеличивает количество полезных кишечных бактерий.