Смачно і корисно: топ найкращих продуктів для здоров'я кишківника

Люди часто зосереджуються на здоров'ї серця та мозку, забуваючи про здоров'я кишківника. І дарма, оскільки мікробіом кишківника відіграє ключову роль у травленні, підтримці імунітету та навіть регуляції настрою.

Видання EatingWell назвало 6 найкращих продуктів для здоров'я кишківника.

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Консервована квасоля

Консервована квасоля є чудовим джерелом нерозчинної клітковини, рослинного білка та пробіотиків, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом.

Згідно з дослідженням 2023 року, регулярне споживання квасолі (приблизно 1 склянки на день) покращує різноманітність кишкової мікробіоти, що часто пов’язано з кращим здоров’ям травлення.

Консервована квасоля готова до вживання та надзвичайно універсальна, тому її легко додавати до будь-яких страв.

Консервовані артишоки

Згідно з дослідженнями, артишоки продемонстрували потенціал для позитивного впливу на кишковий мікробіом.

Вони містять пробіотичну клітковину під назвою інулін, який особливо ефективний у сприянні росту біфідобактерій.

Цибуля

Завдяки високому вмісту пребіотичних волокон, особливо фруктоолігосахаридів, цибуля є обов’язковим харчовим продуктом, коли мова заходить про здоров’я кишківника. Ці волокна допомагають стимулювати ріст біфідобактерій та лактобактерій.

Часник

Як і цибуля, часник теж містить пребіотичні волокна, такі як інулін і фруктоолігосахариди, які живлять корисні бактерії в кишківнику.

Крім того, часник має антимікробні властивості, які можуть вбивати шкідливі бактерії.

Овес

Овес є ще одним чудовим продуктом для здоров’я кишківника, оскільки містить багато бета-глюканів. Це розчинна клітковина, яка утворює гелеподібну речовину в кишківнику. Цей процес допомагає уповільнити травлення, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин і забезпечує живлення для корисних кишкових бактерій.

Нові дослідження свідчать про те, що овес може позитивно впливати на склад кишкового мікробіому.

Горіхи

Нові дослідження показують, що горіхи не лише чудове джерело білка. Вони теж можуть позитивно впливати на здоров’я кишківника.

Зокрема горіхи містять клітковину, яка покращує на травлення. Деякі дослідження також продемонстрували, що вживання арахісу та фісташок збільшує кількість корисних кишкових бактерій.