10 лучших продуктов для снижения холестерина

Холестерин – очень относительная вещь, он не всегда вреден, как привыкли считать. Небольшое количество холестерина помогает строить структуру клеточных мембран и вырабатывать гормоны. Высокий уровень плохого холестерина – вреден для наших артерий.

Эксперт по диетическому питанию врач Сунни Патель в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал 10 лучших, с точки зрения доказательной медицины, продуктов для снижения высокого уровня холестерина.

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Следует знать! Если кровеносные сосуды содержат слишком много холестерина, они могут "засориться", что увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем – от сердечных заболеваний и до инсульта.

Лучшие продукты для контроля уровня холестерина