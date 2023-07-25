10 найкращих продуктів для зниження холестерину

Холестерин – дуже відносна річ, він не завжди шкідливий, як звикли вважати. Невелика кількість холестерину допомагає будувати структуру клітинних мембран і виробляти гормони. Натомість високий рівень поганого холестерину – шкідливий для наших артерій.

Експерт із дієтичного харчування, лікар Сунні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав 10 найкращих, з погляду доказової медицини, продуктів для зниження високого рівня холестерину.

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Варто знати! Якщо кровоносні судини містять занадто багато холестерину, вони можуть "засмітитися", що збільшує ризик виникнення проблем зі здоров'ям – від серцевих захворювань і до інсульту.

Найкращі продукти для контролю рівня холестерину