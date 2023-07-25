10 найкращих продуктів для зниження холестерину
25 липня 2023, 09:00Читать новость на русском
Джерело:Express
Холестерин – дуже відносна річ, він не завжди шкідливий, як звикли вважати. Невелика кількість холестерину допомагає будувати структуру клітинних мембран і виробляти гормони. Натомість високий рівень поганого холестерину – шкідливий для наших артерій.
Експерт із дієтичного харчування, лікар Сунні Патель у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав 10 найкращих, з погляду доказової медицини, продуктів для зниження високого рівня холестерину.
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Варто знати! Якщо кровоносні судини містять занадто багато холестерину, вони можуть "засмітитися", що збільшує ризик виникнення проблем зі здоров'ям – від серцевих захворювань і до інсульту.
Найкращі продукти для контролю рівня холестерину
- Овес і цільні зерна: ячмінь, лобода, коричневий рис і цільнозерновий хліб, містять клітковину та поживні речовини, які підтримують здоров'я серця.
- Жирна риба: скумбрія, сардини та форель – чудове джерело омега-3 жирних кислот.
- Горіхи: як і в жирній рибі, жири, приховані в горіхах, є корисними для серця.
- Бобові: квасоля чи сочевиця – ідеальні варіанти. Бобові можуть бути рівноцінній заміні тваринному білку з високим вмістом насичених жирів, які підвищують рівень поганого холестерину.
- Фрукти і ягоди: яблука, апельсини, виноград, полуниця і чорниця, багаті на розчинну клітковину й антиоксиданти, які підтримують здоров’я серця.
- Овочі багаті клітковиною та іншими поживними речовинами і є основним продуктом дієти, що знижує рівень холестерину.
- Авокадо: цей фрукт може допомогти підвищити рівень хорошого холестерину, а також знизити рівень поганого.
- Оливкова олія – багата на мононенасичені жири й антиоксиданти і є гарною альтернативою насиченим жирам під час приготування їжі або в заправках для салатів.
- Соєві продукти: від тофу до соєвого молока, соєві продукти містять рослинні сполуки, ізофлавони, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину.
- Чорний шоколад із високим вмістом какао (70% і більше) містить антиоксиданти та флавоноїди, які можуть мати позитивний вплив на здоров’я серця.