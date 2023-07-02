Кардиологи назвали 3 продукта для снижения давления: их совмещает один микроэлемент

Проблема повышенного АД достаточно распространенное явление. Оно может иметь разрушительные последствия для здоровья, поэтому людям, которые склонны к этому советуют соблюдать диету. Специалисты назвали три ключевых продукта, которые помогут снизить давление.

Ключ – содержание калия

Эксперты Американской кардиологической ассоциации советуют включить эти продукты в рацион на завтрак. Они богаты калием и именно таким образом влияют на колебания кровяного давления.

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! Калий уменьшает влияние натрия и помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует снижению АД.

Поскольку связь между калием и кровяным давлением известна давно, понятно, что продукты, являющиеся хорошим источником калия, могут быть полезны для здоровья сердца.

– отметили специалисты.

Три продукта на завтрак для снижения давления:

авокадо;

греческий йогурт;

апельсиновый сок.

Кардиологи отмечают, что половина авокадо содержит около 364 мг калия, одна чашка йогурта (245 граммов) – 380 миллиграммов калия, а чашка апельсинового сока содержит до 496 миллиграммов калия, а это – 7,5% суточной нормы.



Чашка свежевыжатого апельсинового сока поможет обогатить организм калием / Фото Unsplash

Преимущество именно этого перечня продуктов

Эти продукты вкусны и их легко "вписать" в свой рацион, ведь они прекрасно сочетаются с другими продуктами.

Разнообразие блюд вам понравится: от фруктового салата до тостов из авокадо, от рыбного ужина до тарелки спагетти с помидорами. Так что насытить свой организм калием не так и сложно!

Эксперты отмечают, что добавление этих продуктов в завтрак способно сохранить ваше здоровье.