Кардіологи назвали 3 продукти для зниження тиску: їх поєднує один мікроелемент

Проблема підвищеного артеріального тиску досить поширене явище. Воно може мати руйнівні наслідки на здоров'я, а тому людям, які схильні до цього радять дотримуватись дієти. Фахівці назвали три ключових продукти, які допоможуть знизити тиск.

Ключ – вміст калію

Експерти Американської кардіологічної асоціації рекомендують включити ці продукти в раціон на сніданок. Вони багаті калієм, і саме таким чином впливають на коливання кров'яного тиску.

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! Калій зменшує вплив натрію і допомагає послабити напругу в стінках кровоносних судин, що сприяє зниженню артеріального тиску.

Оскільки зв'язок між калієм і кров'яним тиском відомий давно, зрозуміло, що продукти, які є хорошим джерелом калію, можуть бути корисними для здоров'я серця,

– зауважили фахівці.

Три продукти на сніданок для зниження тиску:

авокадо;

грецький йогурт;

апельсиновий сік.

Кардіологи зазначають, що половина авокадо містить близько 364 міліграмів калію, одна чашка йогурту (245 грамів) – 380 міліграмів калію, а чашка апельсинового соку містить до 496 міліграмів калію, а це – 7,5% добової норми.



Чашка свіжовичавленого апельсинового соку допоможе збагатити організм калієм / Фото Unsplash

Перевага саме цього переліку продуктів

Ці продукти є смачними і їх легко "вписати" у свій раціон, адже вони чудово поєднуються з іншими продуктами.

Різноманіття страв вам сподобається: від фруктового салату до тостів з авокадо, від рибної вечері до тарілки спагеті з помідорами. Тож, наситити свій організм калієм не так і складно!

Експерти наголошують, що додавання цих продуктів до сніданку здатні зберегти ваше здоров'я.