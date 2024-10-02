Какие продукты продлевают молодость и жизнь: ученые раскрыли секрет

Растительные полифенолы содержат мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Благодаря этому они замедляют старение, улучшают здоровье мозга и являются хорошей профилактикой возрастных заболеваний.

В частности об этом свидетельствуют результаты исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrients.

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Как полифенолы помогают нашему здоровью

Результаты исследования показывают, что полифенолы полезны благодаря своим антиоксидантным свойствам. Ученые пишут, что они укрепляют иммунную функцию, улучшают обмен веществ, здоровье кишечника и когнитивные функции, снижая риск рака, нейродегенеративных заболеваний и болезней сердца.

Полифенолы могут буквально продлить жизнь, замедляя старение, поскольку улучшают здоровье митохондрий и уменьшают воспаление.

А хроническое воспаление, как известно, является еще одним симптомом старения и приводит к таким заболеваниям, как остеоартрит.

Кроме того, полифенолы потенциально могут защищать от генетических повреждений путем восстановления дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и поддерживать геномную стабильность.

Продукты, богатые полифенолами

Исследователям удалось выделить определенные полифенолы, которые могут замедлять старение и помогать в лечении возрастных заболеваний.

В частности они содержатся в грецких орехах, гранате, винограде, гречке, цитрусовых, брокколи, луке, малине, клубнике, чернике и в других ягодах.