Шесть простых шагов, которые продлят жизнь на 13 лет

Здоровое питание является основой качественной жизни и молодости. Поэтому, неудивительно, что для того, чтобы оставаться в форме дольше и поддерживать здоровье на хорошем уровне, следует внести коррективы в свой ежедневный рацион.

Хирург из США Энтони Юн назвал шесть важных шагов, которые помогут качественно изменить ваше питание и, соответственно, продлят жизнь на 13 лет. Советы врача основываются на научных исследованиях.

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Потребляйте цельнозерновые

Это привычка, которая потенциально может продлить вашу жизнь на годы. Если вы просто будете есть больше цельнозерновых продуктов, таких как гречка, овсянка и коричневый рис вместо очищенных зерен, таких как белый рис и белые макароны, вы увидите хорошие изменения в работе организма и продлите жизнь.

Употребление в пищу цельнозерновых продуктов вместо рафинированных значительно снижает общий уровень холестерина и может помочь снизить риск развития диабета II типа,

– говорится в статье.

Налегайте на рыбу

Содержащиеся в рыбе жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для того, чтобы поддерживать функционирование тела и мозга и тесно связаны со снижением риска многих заболеваний.

В исследовании с участием более 40 тысяч мужчин в США у тех, кто регулярно ел одну или несколько порций рыбы в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 15% ниже.

Ограничьте сладкие напитки

Частое употребление подслащенных напитков связано с увеличением веса, ожирением, диабетом II типа, болезнями сердца, почек, неалкогольными заболеваниями печени, кариесом, а также подагрой – разновидностью артрита.

Горня орехов и семян

Несмотря на то, что орехи и семена достаточно калорийны, их потребление может помочь похудеть и снизить уровень холестерина. Да, исследование, оценивавшее влияние средиземноморской диеты, показало, что люди, которые ели орехи, потеряли в талии в среднем 5 сантиметров.

Также орехи полезны в случае метаболического синдрома. Да, одно из исследований показало, что у женщин, потреблявших 30 г смеси грецких орехов, арахиса и кедровых орехов в день в течение шести недель, заметно снизился уровень всех типов холестерина.

Ограничьте красное и обработанное мясо

Несмотря на то, что красное мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов и действительно может быть частью сбалансированной диеты, употребление большого количества, может увеличить риск развития рака кишечника.

Добавляйте бобовые в ежедневный рацион

Другим источником белка являются бобовые, и вот их потребление не нужно ущемлять, а наоборот следует есть больше. Смело налегайте на фасоль, горох и чечевицу, ведь это отличные источники растительного белка и клетчатки.

исследование подтвердило пользу бобовых для здоровья: