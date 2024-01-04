Шість простих кроків, які продовжать життя на 13 років

Здорове харчування є основою якісного життя та молодості. Тому, не дивно, що для того аби, залишатись у формі довше та підтримувати стан здоров'я на гарному рівні, слід внести корективи у свій щоденний раціон.

Хірург зі США Ентоні Юн назвав шість важливих кроків, які допоможуть якісно змінити ваше харчування і відповідно, продовжать життя на 13 років. Поради лікаря базуються на наукових дослідженнях.

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Споживайте цільнозернові

Це звичка, яка потенційно може продовжити ваше життя на роки. Якщо ви просто будете їсти більше цільнозернових продуктів, як-от гречка, вівсянка і коричневий рис замість очищених зерен, як-от білий рис і білі макарони, ви побачити гарні зміни у роботі організму та продовжите життя.

Вживання в їжу цільнозернових продуктів замість рафінованих значно знижує загальний рівень холестерину і може допомогти знизити ризик розвитку діабету II типу,

– ідеться у статті.

Налягайте на рибу

Жирні кислоти омега-3, які містяться в рибі, мають вирішальне значення для того, аби підтримувати функціонування тіла і мозку та тісно пов'язані зі зниженням ризику багатьох захворювань.

В дослідженні за участю понад 40 тисяч чоловіків у США у тих, хто регулярно їв одну або кілька порцій риби на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань був на 15% нижчим.

Обмежте солодкі напої

Часте вживання підсолоджених напоїв пов’язане зі збільшенням ваги, ожирінням, діабетом II типу, хворобами серця, нирок, неалкогольними захворюваннями печінки, карієсом, а також подагрою – різновидом артриту.

Горня горіхів і насіння

Попри те, що горіхи та насіння досить калорійні, їх споживання може допомогти схуднути і знизити рівень холестерину. Так, дослідження, яке оцінювало вплив середземноморської дієти, показало, що люди, які їли горіхи, втратили в талії в середньому 5 сантиметрів.

Також горіхи корисні у випадку метаболічного синдрому. Так, одне із досліджень показало, що у жінок, які споживали 30 грамів суміші волоських горіхів, арахісу та кедрових горіхів на день упродовж шести тижнів, помітно знизився рівень усіх типів холестерину.

Обмежте червоне та оброблене м'ясо

Попри те, що червоне м'ясо є гарним джерелом білка, вітамінів і мінералів і насправді може бути частиною збалансованої дієти, вживання великої його кількості, може збільшити ризик розвитку раку кишківника.

Додавайте бобові у щоденний раціон

Іншим джерелом білка є бобові, і ось їх споживання не треба обмежувати, а навпаки слід їсти більше. Сміливо налягайте на квасолю, горох і сочевицю, адже це чудові джерела рослинного білка та клітковини.

Дослідження підтвердило користь бобових для здоров'я: