Появились проблемы с эрекцией: что делать

Проблемы с эрекцией возникают у многих мужчин всех возрастов. Объясняем основные причины этого и что можно сделать, чтобы это исправить.

Проблемы с эрекцией не так редки, особенно для мужчин старше 40 лет. Однако причина для беспокойства и посещения врача есть только в случае, если проблема стала хронической.

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Почему возникают проблемы с эрекцией

Эрекция – это достаточно сложный процесс, в котором участвуют как сосуды и мышцы, так и нервы и эмоции. Поэтому и причина проблем (если они все-таки есть) может скрываться в сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, низком уровне тестостерона, проблемах с алкоголем, депрессии и еще примерно в десятке факторов.

Что делать, если заметили проблемы с эрекцией

Довольно часто с проблемой можно справиться самостоятельно. Начать, конечно, лучше со здорового образа жизни, но не перебарщивать – 150 – 300 минут физической активности в неделю будет вполне достаточно. А при наличии лишних килограммов от них придется избавиться.

А вот тратить деньги на БАДы и самостоятельно назначать себе лекарства – плохая идея. Если изменение образа жизни не решило проблему, нужно (и важно) обратиться к терапевту или урологу.

Что может посоветовать врач

На приеме врач расспросит об отношениях, образе жизни, возможных проблемах, проведет нужные исследования и осмотрит вас. Универсального лечения нет, поэтому назначения будут зависеть от причин проблемы.

Если дело в высоком давлении, врач назначит препараты для снижения. Для лечения причин со стороны психологии – порекомендует психотерапию или антидепрессанты.

А если будет необходимость, выпишет таблетки для лечения самой дисфункции – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Главное – именно врач в каждом случае сможет определить правильное лечение.