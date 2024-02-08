Зʼявились проблеми з ерекцією: що робити

Проблеми з ерекцією виникають у багатьох чоловіків різного віку. Пояснюємо основні причини цього та що можна зробити, щоб це виправити.

Проблеми з ерекцією не такі рідкісні, особливо для чоловіків старше 40 років. Однак причина для занепокоєння та відвідування лікаря є лише у випадку, якщо проблема стала хронічною.

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Чому виникають проблеми з ерекцією

Ерекція – це досить складний процес, у якому беруть участь як судини та м'язи, так і нерви та емоції. Тому і причина проблем (якщо вони все-таки є) може ховатися у серцево-судинних захворюваннях, діабеті, низькому рівні тестостерону, проблемах з алкоголем, депресії та ще приблизно у десятці факторів.

Що робити, якщо помітили проблеми з ерекцією

Досить часто з проблемою можна впоратися самостійно. Почати, звичайно, краще зі здорового способу життя, але не переборщувати – 150 – 300 хвилин фізичної активності на тиждень буде цілком достатньо. А за наявності зайвих кілограмів їх доведеться позбутися.

А ось витрачати гроші на БАДи та самостійно призначати собі ліки – погана ідея. Якщо зміна способу життя не розв'язала проблему, потрібно (і важливо) звернутися до терапевта чи уролога.

Що може порадити лікар

На прийомі лікар розпитає про відносини, спосіб життя, можливі проблеми, проведе потрібні дослідження і огляне вас. Універсального лікування немає, тому призначення залежатимуть від причин проблеми.

Якщо справа у високому тиску, лікар призначить препарати для зниження. Для лікування причин з боку психології – порекомендує психотерапію чи антидепресанти.

А якщо буде потреба, випише таблетки для лікування самої дисфункції – інгібітори фосфодіестерази 5-го типу. Головне – саме лікар у кожному разі зможе визначити правильне лікування.