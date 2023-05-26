Когда можно говорить о зависимости от секса: основные признаки
Точное определение зависимости от секса является предметом прений среди специалистов. Однако в целом, зависимость от секса можно рассматривать как состояние, когда лицо нуждается в занятии сексуальной деятельностью, что может приводить к негативным последствиям для физического и психологического здоровья.
Сколько – многовато
Современную сексологию гораздо больше интересует вопрос "что" и "как", чем "сколько". Что чувствуют люди? Что они хотят, когда хотят секс? Как они реализуют свои потребности, как общаются с партнером? Ответы на эти вопросы определяют количество секса, которое будет подходить каждому человеку в отдельный момент его жизни и отношений.
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На потребность в сексе и их частоту влияет несколько факторов:
- Общее состояние здоровья. Болезни и медикаменты влияют на потребность в сексе и возможность им заниматься, получая удовольствие;
- Возраст. С возрастом происходят гормональные изменения (снижение уровня тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин), что может снижать либидо;
- Отношения. В среднем в первые месяцы отношений партнеры занимаются сексом чаще, чем через несколько лет. Конфликты тоже снижают взаимное влечение – поэтому умение их решать влияет на сексуальное удовольствие у пары;
- Жизненные обстоятельства. Работа и родительские обязанности часто вызывают постоянный стресс и физическую усталость. Партнерам в этих условиях приходится прилагать усилия, чтобы находить время друг для друга;
- Совместимость сексуальных темпераментов. Если потребность в сексе у партнеров очень отличается, то они либо находят компромиссное решение, либо открывают границы, чтобы удовлетворять потребности с другими людьми, либо расстаются.
Когда можно говорить о сексуальной зависимости
В диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM) Американской психиатрической ассоциации такого диагноза нет, это связано с тем, что специалисты пока не пришли к пониманию, как именно назвать навязчивое сексуальное поведение и каким критериям оно должно отвечать. Для этого требуются дополнительные исследования.
Сексуальная зависимость, то есть навязчивое, компульсивное и неконтролируемое сексуальное поведение, не определяется количеством контактов, частотой просмотра порно или мыслей о сексе. Фактически, человек может вообще не заниматься сексом – при этом все его мысли будут крутиться вокруг секса или того, чтобы его избежать.
Несколько косвенных признаков, по которым можно предположить (но не диагностировать), что у человека есть сексуальная зависимость:
- Скрытость. Человек скрывает свои интересы и поступки;
- Навязчивые мысли о сексе. Постоянный возврат к ним и неспособность их остановить;
- Расход значительного количества времени на получение сексуального удовольствия;
- Стыд, вина или депрессия после сексуального контакта;
- Негативное влияние на другие сферы жизни, на которые не остается времени и сил.