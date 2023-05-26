Коли можна говорити про залежність від сексу: основні ознаки

Точне визначення залежності від сексу є предметом дебатів серед фахівців. Однак, загалом, залежність від сексу можна розглядати як стан, коли особа має нездолану потребу у зайнятті сексуальною діяльністю, що може призводити до негативних наслідків для фізичного та психологічного здоров'я.

Скільки – забагато

Сучасну сексологію значно більше цікавить питання "що" і "як", ніж "скільки". Що відчувають люди? Що вони хочуть, коли хочуть секс? Як вони реалізують свої потреби, як спілкуються із партнером? Відповіді на ці питання визначають кількість сексу, яка буде підходити кожній людині в окремий момент її життя та стосунків.

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На потребу в сексі та його частоту впливає кілька факторів:

Загальний стан здоров'я. Хвороби та медикаменти впливають на потребу в сексі та можливість ним займатися, отримуючи задоволення;

Вік. З віком відбуваються гормональні зміни (зниження рівня тестостерону у чоловіків та естрогену у жінок), що може знижувати лібідо;

Відносини. У середньому у перші місяці відносин партнери займаються сексом частіше, ніж через кілька років. Конфлікти теж знижують взаємний потяг – тому вміння їх вирішувати впливає сексуальне задоволення в пари;

Життєві обставини. Робота та батьківські обов'язки часто спричиняють постійний стрес та фізичну втому. Партнерам у цих умовах доводиться докладати зусиль, щоб знаходити час один для одного;

Сумісність сексуальних темпераментів. Якщо потреба у сексі у партнерів дуже відрізняється, то вони або знаходять компромісне рішення, або відкривають межі, щоб задовольняти потреби з іншими людьми, або розлучаються.

Коли можна говорити про сексуальну залежність

У діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів (DSM) Американської психіатричної асоціації такого діагнозу немає, це пов'язано з тим, що фахівці поки не дійшли розуміння, як саме назвати нав'язливу сексуальну поведінку і яким критеріям вона має відповідати. Для цього потрібні додаткові дослідження.

Сексуальна залежність, тобто нав'язлива, компульсивна та неконтрольована сексуальна поведінка, не визначається кількістю контактів, частотою перегляду порно чи думок про секс. Фактично людина може взагалі не займатися сексом – при цьому всі його думки крутитимуться навколо сексу або того, щоб його уникнути.

Декілька непрямих ознак, за якими можна припустити (але не діагностувати), що у людини є сексуальна залежність: