7 тревожных признаков, указывающих на дефицит белка

Если вы постоянно устали, часто болеете или заметили выпадение волос, это может указывать на нехватку белка в вашем организме. Эта проблема чаще всего возникает у пожилых и не имеющих несбалансированного питания.

Кто больше всего подвержен дефициту белка

Около миллиарда людей по всему миру сталкиваются с нехваткой белка и эта проблема особенно распространена среди населения бедных стран. Однако риск существует не только в бедных регионах.

Также на тему Назвали продукты, вызывающие привыкание: как проявляется зависимость

Некоторые группы лиц особенно уязвимы к дефициту белка:

люди, которые не могут позволить себе разнообразное сбалансированное питание;

пожилые люди. В общем, люди старше 70 лет потребляют меньше пищи, что может привести к нехватке белка;

люди с заболеваниями пищеварительной системы, например болезнью Крона;

люди с ограничениями в питании (такие как веганы и вегетарианцы).

Признаки дефицита белка

Дефицит белка может вызвать разные симптомы, в зависимости от степени его тяжести. Однако наиболее распространенными среди них являются:

Повышенный аппетит. Белки являются важным источником энергии, а белковая пища помогает дольше ощущать сытость. Если основной источник энергии – быстрые углеводы, есть будет хотеться чаще.

Слабость мышц и быстрая утомляемость. Белки играют ключевую роль в восстановлении и строении мышечных тканей. Поэтому дефицит белка может вызвать потерю мышечной массы, что приводит к слабости, усталости и осложнениям при выполнении повседневных задач.

Тонкие и ломкие волосы и ногти. Строительным материалом для волос и ногтей является коллаген и кератин, производимый в организме благодаря белкам. Поэтому нехватка может приводить к повреждениям волос и ногтей.

Отеки. Белки помогают удерживать жидкость в кровеносных сосудах во избежание ее выхода в ткани. Когда уровень белка падает, это может привести к отекам, особенно в области стоп, костей и голеней.

Смена настроения и сложности с концентрацией. Белки необходимы для выработки аминокислот, обеспечивающих функционирование мозга и выработку нейромедиаторов. Дефицит белка может оказывать влияние на настроение и концентрацию.

Медленное заживление ран. Белки участвуют в процессе заживления ран, поскольку они необходимы для выработки коллагена – основного белка кожи. Нехватка может привести к медленному заживлению ран и повысить риск инфекций и осложнений.

Ослабленный иммунитет. Иммунной системе нужны белки для выработки антител и иммунных клеток. Дефицит белка может ослабить иммунный ответ, сделав организм более уязвимым к разным заболеваниям.

От 10 до 35% калорий дневного рациона должно приходиться на белок. Например, если ваша суточная норма – 2000 калорий, то из них белок должен составлять 200 – 700 калорий (или 50 – 175 г). Если вы не знаете сколько калорий в день вам нужно, есть другой способ сосчитать норму белка. Рекомендация для взрослого человека, ведущего сидячий образ жизни, составляет 0,8 г на килограмм массы тела.