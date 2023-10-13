7 тривожних ознак, які вказують на дефіцит білка

Якщо ви постійно втомлені, часто хворієте, або помітили випадіння волосся, це може вказувати на брак білка у вашому організмі. Ця проблема найчастіше виникає у літніх людей і тих, хто не має незбалансоване харчування.

Хто найбільше схильний до дефіциту білка

Близько мільярда людей по всьому світу стикаються з браком білка, і ця проблема особливо поширена серед населення бідних країн. Проте ризик існує не лише у бідних регіонах.

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Деякі групи осіб особливо вразливі до дефіциту білка:

люди, які не можуть дозволити собі різноманітне збалансоване харчування;

літні люди. Загалом, люди старше 70 років споживають менше їжі, що може призвести до браку білка;

люди із захворюваннями травної системи, наприклад хворобою Крона;

люди з обмеженнями у харчуванні (такі як вегани та вегетаріанці).

Ознаки дефіциту білка

Дефіцит білка може викликати різні симптоми, в залежності від ступеня його тяжкості. Проте, найбільш поширеними серед них є:

Підвищений апетит. Білки є важливим джерелом енергії, а білкова їжа допомагає довше відчувати ситість. Якщо основне джерело енергії – швидкі вуглеводи, їсти буде хотітися частіше.

Слабкість м'язів та швидка стомлюваність. Білки грають ключову роль у відновленні та будові м'язових тканин. Тому дефіцит білка може викликати втрату м'язової маси, що призводить до слабкості, втоми та ускладнень при виконанні повсякденних завдань.

Тонке та ламке волосся і нігті. Будівельним матеріалом для волосся і нігтів є колаген та кератин, які виробляються у організмі завдяки білкам. Тому брак може призводити до пошкоджень волосся і нігтів.

Набряки. Білки допомагають утримувати рідину у кровоносних судинах, щоб уникнути її виходу в тканини. Коли рівень білка падає, це може спричинити набряки, особливо в області стоп, кісток та гомілок.

Зміна настрою та складності з концентрацією. Білки необхідні для вироблення амінокислот, які забезпечують функціонування мозку та вироблення нейромедіаторів. Дефіцит білка може впливати на настрій та концентрацію.

Повільне загоєння ран. Білки беруть участь у процесі загоєння ран, оскільки вони потрібні для вироблення колагену – основного білка шкіри. Брак може призвести до повільного загоєння ран та підвищити ризик інфекцій та ускладнень.

Ослаблений імунітет. Імунній системі потрібні білки для вироблення антитіл та імунних клітин. Дефіцит білка може послабити імунну відповідь, зробивши організм більш вразливим до різних захворювань.

Від 10 до 35% калорій денного раціону має припадати на білок. Наприклад, якщо ваша добова норма – 2000 калорій, то з них білок має становити 200 – 700 калорій (або 50 – 175 г).Якщо ви не знаєте скільки калорій в день вам потрібно, є інший спосіб порахувати норму білка. Рекомендація для дорослої людини, яка веде сидячий спосіб життя, становить 0,8 грама на кілограм маси тіла.