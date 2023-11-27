Лучшие привычки для здоровья мозга

Поддерживать здоровье мозга важно и нужно, ведь этот орган отвечает за наши когнитивные навыки, что прямо влияет на качество жизни. Профилактикой деменции могут стать простые полезные привычки.

От наших ежедневных действий зависит ясность ума в долгосрочной перспективе. Предлагаем 5 привычек, которые пригодятся каждому, кто заботится о здоровье мозга.

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Гидратация

Да, потребление воды и деятельность мозга неразрывно связаны. Понятно, что 60% тела взрослого человека состоит из воды, а любая система в организме находится в зависимости от нее, не исключение и мозг и нервная система.

В то же время обезвоживание может ухудшить когнитивные способности, такие как концентрация и кратковременная память.

Ученые доказали, что дефицит воды в организме более 2% запускает механизм понижения когнитивной деятельности. Есть также данные, что даже легкое обезвоживание, как потеря организмом воды на 1 – 2% – может ухудшить когнитивные функции.

Танцы

Если вам кажется, что танцы – это больше о физической активности, вы ошибаетесь, ведь на самом деле – это динамическая тренировка мозга. Запоминание и исполнение танцев (танцевальных связок) заставляет работать разные области мозга, улучшая память и координацию.

Недавно ученые опубликовали исследования в Journal of Neuroscience & Biobehavioral Reviews, где указано, что танцы могут усилить связь между обоими полушариями головного мозга, а длительное занятие танцами положительно влияет на мозговую деятельность.

Дело в том, что танцы тренируют нейропластичность – способность мозга формировать новые нейронные связи.

Творчество

Занятие творческой деятельностью может провоцировать способность мозга создавать новейшие нейронные связи. Прекрасно подойдет: рисование, письмо, или игра на музыкальном инструменте.

Профессор Семир Зеки вместе с учеными кафедры нейроэстетики в Университетском колледже Лондона провел эксперимент, где участникам показывали изображения картин великих художников. Оказалось, что в то время, когда люди созерцали искусство, которое они считали самым красивым, кровоток в мозге увеличивался на целых 10%.

Ароматерапия, но выберите розмарин

исследование показали, что эфирное масло розмарина может оказывать влияние на кратковременную память. В ходе эксперимента с участием более 50 учеников в возрасте от 13 до 15 лет ученые увидели, что когда масло розмарина распыляли в комнате, запоминание чисел и изображений у людей улучшилось.

Просто поставьте веточку свежего розмарина на своем рабочем месте, либо используйте несколько капель эфирного масла розмарина, или альтернативным вариантом может быть добавление этой специи в свои блюда.

Интервальное голодание

Этот тип питания показывает потенциальные преимущества для здоровья мозга. исследование показали, что периодическое голодание может стать профилактикой накопления амилоида-ß в мозге, а затем – защитить от возрастной смерти клеток мозга.

Впрочем, на этот метод есть оговорки. В частности, он не подойдет для людей с расстройствами пищевого поведения, а также ряда заболеваний, таких как диабет. Итак, перед тем, как начинать голодать – посоветуйтесь с врачом. Даже если вы считаете себя здоровым человеком, консультация специалиста не помешает, ведь он может определить факторы, которые могут быть в списке противопоказаний.