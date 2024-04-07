Создали приложение для выявления ранних признаков деменции
Источник:The Guardian
Создали первое приложение для смартфона, которое может выявлять ранние признаки деменции. Особенно полезным приложение будет для людей, которые имеют высокий риск развития нейродегенеративного заболевания.
Результаты исследования группа американских ученых опубликовала в научном журнале в JAMA Network Open. Отмечают, что проведенные с помощью этого приложения тесты такие же точные, как и медицинские обследования.
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Что известно о заболевании
Лобно-височная деменция – это заболевание, из-за которого уменьшается количество нейронов в коре лобной и/или височной долей головного мозга. При этом заболевании у человека ухудшаются такие навыки, как способность планировать, определять приоритетность задач, фильтровать факторы, которые отвлекают, и контролировать импульсы.
Первые признаки лобно-височной деменции проявляются в среднем возрасте. Около трети случаев этого заболевания связаны с генетическим фактором.
Какие существуют методы диагностики
Медики признают, что имеющиеся сейчас методы диагностики этого типа деменции и то, как реагируют люди на лечение, что, к слову, может быть эффективным только на ранних стадиях, – трудно отслеживать.
Пациенты с лобно-височной деменцией диагностируются на относительно поздних стадиях заболевания, поскольку они молодые, и их симптомы ошибочно принимают за психиатрические расстройства,
– отметил соавтор исследования Адам Боксер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Поэтому ученые поставили перед собой цель – создать приложение с когнитивными тестами, которое могло бы записывать речь людей во время их прохождения. В частности, они включают оценку исполнительных функций.
Тест удалось создать: что известно
Адам Стаффарони рассказал, что команде удалось создали тесты на ходьбу, равновесие и замедленные движения, а также на различные аспекты речи.
Ученые уже успели протестировали приложение на 360 участниках с высоким генетическим риском развития лобно-височной деменции. Среди них были и те, которые не имели явных признаков заболеваний.
Исследование установило, что приложение точно диагностирует деменцию у таких людей, и даже может быть более чувствительным к ранним признакам лобно-височной деменции, чем стандартные нейропсихологические исследования.
Перспектива применения приложения
Интересно, что ученые не планируют сделать приложение общедоступным. Однако они надеются, что оно может помочь способствовать наработке новых способов исследования лобно-височной деменции.
Кроме того, ученые говорят, что их приложение можно будет использовать для мониторинга эффективности лечения, что заменит частые визиты в больницы.