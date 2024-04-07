Створили додаток для виявлення ранніх ознак деменції

Створили перший застосунок для смартфона, який може виявляти ранні ознаки деменції. Особливо корисним додаток буде для людей, які мають високий ризик розвитку нейродегенеративного захворювання.

Результати дослідження група американських науковців опублікувала у науковому журналі в JAMA Network Open. Зазначають, що проведені за допомогою цього додатку тести такі ж точні, як і медичні обстеження.

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Що відомо про захворювання

Лобово-скронева деменція – це захворювання, через яке зменшується кількість нейронів у корі лобової та/або скроневої часток головного мозку. При цьому захворюванні у людини погіршуються такі навички, як-от здатність планувати, визначати пріоритетність завдань, фільтрувати фактори, які відволікають, та контролювати імпульси.

Перші ознаки лобово-скроневої деменції проявляється у середньому віці. Близько третини випадків цього захворювання пов'язані з генетичним фактором.

Які існують методи діагностики

Медики визнають, що наявні наразі методи діагностики цього типу деменції та те, як реагують люди на лікування, що, до слова, може бути ефективним лише на ранніх стадіях, – важко відстежувати.

Пацієнти з лобно-скроневою деменцією діагностуються на відносно пізніх стадіях захворювання, оскільки вони молоді, і їхні симптоми помилково сприймають за психіатричні розлади,

– зазначив співавтор дослідження Адам Боксер з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Тож науковці поставили перед собою мету – створити застосунок із когнітивними тестами, який міг би записувати мову людей під час їхнього проходження. Зокрема, вони включають оцінку виконавчих функцій.

Тест вдалось створити: що відомо

Адам Стаффароні розповів, що команді вдалось створили тести на ходьбу, рівновагу та уповільнені рухи, а також на різні аспекти мовлення.

Учені уже встигли протестували застосунок на 360 учасниках з високим генетичним ризиком розвитку лобово-скроневої деменції. Серед них були й ті, які не мали явних ознак захворювань.

Дослідження встановило, що застосунок точно діагностує деменцію у таких людей, і навіть може бути більш чутливим до ранніх ознак лобово-скроневої деменції, ніж стандартні нейропсихологічні дослідження.

Перспектива застосування додатку

Цікаво, що вчені не планують зробити застосунок загальнодоступним. Однак вони сподіваються, що він може допомогти сприяти напрацюванню нових способів дослідження лобово-скроневої деменції.

Крім того, учені кажуть, що їх додаток можна буде використовувати для моніторингу ефективності лікування, що замінить часті візити до лікарень.