Витамин D нужен не всем: 4 случая, когда употребление добавки только ухудшит здоровье

Вы наверняка слышали, что витамин D – один из главных витаминов, необходимых нашему организму для нормального функционирования. Часто витамин D люди решают пропить самостоятельно, без соответствующих назначений врача, но правда в том, что не всем требуется дополнительное потребление витамина D. Напротив – есть состояния, когда это противопоказано.

Врач-эндокринолог Дина Крылова назвала случаи, когда витамин D может навредить вашему организму. предлагаем вам с ними ознакомиться и сразу же отменить прием этой добавки, если среди них нашли свой случай.

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Мы не всегда обращаем внимание на то, есть ли у нас противопоказания к употреблению витамина D, хотя это крайне важно. Большинство людей употребляют его даже без предварительной сдачи анализов и без предварительной консультации с врачом-эндокринологом (ибо именно он наиболее компетентен в вопросе назначения витамина),

– отметила врач Диана Крылова.

4 случая, когда прием витамина D может навредить

Состояние гиперкальциемии – это когда уровень кальция в крови слишком высок. Витамин D – это главный витамин, усваивающий кальций. Соответственно при употреблении его, уровень кальция будет еще больше возрастать. А это будет проявляться отрицательными эффектами. Если у вас есть гранулематозные заболевания: саркоидоз, туберкулез, определенные новообразования). Почечная недостаточность – тоже противопоказан для употребления витамина D. Чрезмерная инсоляция в жаркой стране.

Здесь врач объяснила подробнее: дело в том, что если вы долгое время проживаете в стране, где есть чрезмерная инсоляция, как Испания, Египет, дополнительное употребление витамина D не обязательно, потому что так вы можете получить наоборот передозировку витамина D, а это в свою очередь лишь будет негативно влиять на ваше состояние.