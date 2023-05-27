Вітамін D потрібний НЕ усім: 4 випадки, коли вживання добавки лише погіршить здоров'я

Ви напевно чули, що вітамін D – один із головних вітамінів, які необхідні нашому організму для нормального функціонування. Часто вітамін D люди вирішують пропити самостійно, без відповідних призначень лікаря, але правда у тому, що не усім потрібне додаткове споживання вітаміну D. Навпаки – є стани, коли це протипоказано.

Лікарка-ендокринолог Діна Крилова назвала випадки, коли вітамін D може нашкодити вашому організму. пропонуємо вам з ними ознайомитись і відразу ж скасувати прийом цієї добавки, якщо серед них знайшли "свій" випадок.

Дивіться також В яких продуктах міститься найбільше йоду та для чого він потрібен

Ми не завжди звертаємо увагу на те, чи є в нас протипоказання до вживання вітаміну D, хоча це є вкрай важливо. Більшість людей вживає його навіть без попередньої здачі аналізів та без попередньої консультації з лікарем-ендокринологом (бо саме він є найбільш компетентним в питанні призначення вітаміну),

– зазначила лікарка Діана Крилова.

4 випадки, коли прийом вітаміну D може нашкодити

Стан гіперкальціємії, – це коли рівень кальцію в крові занадто високий. Вітамін D – це головний вітамін, який засвоює кальцій. Відповідно при вживанні його, рівень кальцію буде ще більше зростати. А це буде проявлятися негативними ефектами. Якщо у вас є гранулематозні захворювання: саркоїдоз , туберкульоз, певні новоутворення). Ниркова недостатність – теж є протипоказом для вживання вітаміну D. Надмірна інсоляція у спекотній країні.

Тут лікарка пояснила детальніше: річ у тім, що якщо ви тривалий час проживаєте у країні, де є надмірна інсоляція, як от Іспанія, Єгипет, додаткове вживання вітаміну D не обов'язкове, тому що так ви можете отримати навпаки передозування вітаміну D, а це в свою чергу лише негативно впливатиме на ваш стан.