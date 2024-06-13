Прием популярной добавки может защитить ваши глаза

Популярная добавка, которую чаще всего используют для улучшения сна, на самом деле может помочь сохранить ваше зрение. Новое исследование выявило связь между мелатонином и возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).

Исследователи из Медицинского факультета Университета Кейс Вестерн Резерв оценили данные более 200 тысяч людей, без возрастных нарушений зрения, или которые имели медленно прогрессирующую ВМД.

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Новое исследование мелатонина

Среди 121 523 пациентов в возрасте 50 лет и старше без истории ВМД, регулярное использование мелатонина было связано с 58% снижением риска развития состояния. У 66 253 пациентов с ранними нарушениями зрения использование мелатонина показало на 56% более низкий риск прогрессирования этого состояния.

Эти результаты были стали, когда пациентов дополнительно разделили на возрастные группы примерно 60, 70 и 80 лет. Исследование охватило данные 15 лет.

Исследование добавляет больше аргументов в пользу растущих доказательств положительного влияния мелатонина на возрастную дегенерацию зрения, однако исследователи отмечают, что их работа имеет свои ограничения.

Существует много привычек, связанных ВМД, включая диету и курение. Кроме того, те, кто принимает добавки, могут быть в целом более активными в поддержке своего здоровья, что, свою очередь, снижает риски потери зрения, связанные с образом жизни.

Что известно о ВМД

Как указывает название, ВМД влияет на макулу, которая размещается в задней части глаза и является центральной частью сетчатки, обрабатывающей то, что вы видите непосредственно перед собой. Около 11 миллионов американцев страдают этим состоянием, и его прогрессирование является одной из основных причин возрастной слепоты.

В исследовании 2020 года на мышах ученые впервые показали, что мелатонин помогает защитить сетчатку от повреждений и прогрессирования ВМД. Затем в 2021 году было обнаружено, что у пациентов с ВМД уровень мелатонина в крови и слезной жидкости был ниже, а другое исследование, опубликовано в том же году, показало, что дополнительный мелатонин уменьшал прогрессирование нейродегенеративного заболевания сетчатки. Однако исследования все еще находятся на ранней стадии.

Мелатонин – это гормон, который естественно вырабатывается в мозге, особенно при наступлении темноты, который помогает регулировать наши циклы сна и бодрствования. Добавки мелатонина были одобрены FDA в 2005. Чаще всего его рассматривают как "натуральное" средство для лечения бессонницы и других расстройств сна, включая расстройства из-за смены часовых поясов.