Приймання популярної добавки може захистити ваші очі

Популярна добавка, яку найчастіше використовують для поліпшення сну, насправді може допомогти зберегти ваш зір. Нове дослідження виявило зв'язок між мелатоніном та вікової макулярної дегенерації (ВМД).

Дослідники з Медичного факультету Університету Кейс Вестерн Резерв оцінили дані понад 200 тисяч людей, без вікових порушень зору, або які мали повільно прогресуючу ВМД.

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Нове дослідження мелатоніну

Серед 121 523 пацієнтів у віці 50 років та старших без історії ВМД, регулярне використання мелатоніну було пов'язане зі 58% зниженням ризику розвитку стану. У 66 253 пацієнтів з ранніми порушеннями зору використання мелатоніну показало на 56% нижчий ризик прогресування цього стану.

Ці результати були сталі, коли пацієнтів додатково поділили на вікові групи приблизно 60, 70 та 80 років. Дослідження охопило дані 15 років.

Дослідження додає більше аргументів на користь зростаючих доказів позитивного впливу мелатоніну на вікову дегенерацію зору, однак дослідники зазначають, що їхня робота має свої обмеження.

Існує багато звичок, пов’язаних ВМД, включаючи дієту та куріння. Крім того, ті, хто приймає добавки, можуть бути загалом більш активними у підтримці свого здоров’я, що, своєю чергою, знижує ризики втрати зору, пов’язані зі способом життя.

Що відомо про ВМД

Як вказує назва, ВМД впливає на макулу, яка розміщується в задній частині ока і є центральною частиною сітківки, що обробляє те, що ви бачите безпосередньо перед собою. Близько 11 мільйонів американців страждають на цей стан, і його прогресування є однією з основних причин вікової сліпоти.

У дослідженні 2020 року на мишах вчені вперше показали, що мелатонін допомагає захистити сітківку від пошкоджень та прогресування ВМД. Потім у 2021 році було виявлено, що у пацієнтів з ВМД рівень мелатоніну в крові та слізній рідині був нижчий, а інше дослідження, опубліковане того ж року, показало, що додатковий мелатонін зменшував прогресування нейродегенеративного захворювання сітківки. Однак дослідження все ще перебувають на ранній стадії.

Мелатонін – це гормон, який природно виробляється в мозку, особливо при настанні темряви, який допомагає регулювати наші цикли сну та неспання. Добавки мелатоніну були схвалені FDA у 2005. Найчастіше його розглядають як "натуральний" засіб для лікування безсоння та інших розладів сну, включаючи розлади через зміну часових поясів.