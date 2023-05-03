Лекарство для памяти: что нужно знать, если вы вдруг начали все забывать
Источник:Беата Надь
Нарушение памяти имеет много форм проявлений, и может быть как условной нормой – эдакая реакция психики на стресс или другие необычные события, так и быть частью болезни. Утрата памяти может быть кратковременной, и потом восстановиться полностью. Или может напротив прогрессивно ухудшаться и не восстановиться.
Что вызывает ухудшение памяти и эффективны ли популярные добавки/витамины для устранения проблемы рассказала врач-психиатр Бета Надь.
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Что может быть причиной проблем с памятью
Причины проблем с памятью очень много. Иногда потеря памяти возникает из-за проблем с психическим здоровьем, в частности:
- после серьезного травматического, стрессового события
- депрессия
- тревожные расстройства
- шизофрения
- деменция (болезнь Альцгеймера, Сосудистая деменция и др.).
Другие причины потери памяти, по словам врача, включают: черепно-мозговые травмы, операции мозга, инсульт, алкоголь, наркотики, инфекции мозга, или ВИЧ/СПИД, чрезмерное употребление лекарств, таких как барбитураты или (снотворные), электроконвульсивная терапия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и т.д.
Лечится ли нарушение памяти
Иногда саму причину нарушения памяти можно вылечить, или устранить и проблемы с памятью исчезают, как при депрессии, или алкоголизме, например.
Если проблема заключается в расстройстве мозга, например, в болезни Альцгеймера, которую невозможно вылечить полностью, лечение всегда будет состоять в воздействии на основную причину, которая привела к нарушениям памяти.
На сегодняшний день не существует специфических универсальных лекарств для улучшения всех видов нарушений памяти.
Все, что есть на рынке в виде БАДов, ноотропов, гомеопатии – не работает,
– подчеркнула Беата Надь.
А ось, что касается одобренных FDA препаратов – их может назначить только врач.
Итак, если вы заметили у себя проблемы с памятью, обратитесь к своему семейному врачу или к неврологу для дальнейшей диагностики причины.