Ліки для пам'яті: що треба знати, якщо ви раптом почали усе забувати

Порушення пам'яті має багато форм проявів, і може бути як умовною нормою – така собі реакція психіки на стрес чи інші незвичайні події, так і бути частиною хвороби. Втрата пам'яті може бути короткочасною, і згодом відновитися повністю. Або може навпаки прогресивно погіршуватися і не відновитися.

Що викликає погіршення пам'яті і чи ефективні популярні добавки/вітаміни для усунення проблеми, розповіла лікарка-психіатр Бета Надь.

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Що може бути причиною проблем з пам'яттю

Причини проблем з пам'яттю є дуже багато. Іноді втрата пам’яті виникає через проблеми з психічним здоров'ям, зокрема:

після серйозної травматичної,стресової події

депресія

тривожні розлади

шизофренія

деменція (хвороба Альцгеймера,Судинна деменція та ін.).

Інші причини втрати пам'яті, за словами лікарки, включають: черепно-мозкові травми, операції мозку, інсульт, алкоголь, наркотики, інфекції мозку, або ВІЛ/СНІД, надмірне вживання ліків, таких як барбітурати або (снодійні),електроконвульсивна терапія, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз тощо.

Чи лікується порушення пам'яті

Іноді саму причину порушення пам’яті можна вилікувати,чи усунути і проблеми з пам’яттю зникають ,як от при депресії,чи алкоголізмі,напиклад.

Якщо проблема полягає в розладі мозку, наприклад у хворобі Альцгеймера, яку неможливо вилікувати повністю, лікування завжди полягатиме у впливі на основну причину,яка призвела до порушень пам'яті.

На сьогодні не існує специфічних універсальних ліків для покращення всіх видів порушень пам’яті.

Все,що є на ринку у вигляді БАДів, ноотропів, гомеопатії – не працює,

– наголосила Беата Надь.

А ось щодо схвалених FDA препаратів – їх може призначити лише лікар.

Тож, якщо ви помітили у себе проблеми з пам'яттю, – зверніться до свого сімейного лікаря чи до невролога для подальшої діагностики причини.