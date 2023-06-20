Цистит случается, когда в уретру, а оттуда в мочевой пузырь попадают бактерии, обитающие в кишечнике или на коже. Приблизительно 10 из 100 женщин имеют цистит хотя бы раз в год. И секс увеличивает риск цистита.

Цистит считается рецидивирующим, когда повторяется чаще двух раз в полгода или чаще трех раз в год. Чаще всего явных причин, почему воспаление повторяется каждый раз, нет: у женщины все хорошо с мочевым пузырем и иммунной системой.

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Причины цистита

Ученые выделяют несколько факторов, по которым цистит может возвращаться:

Секс. Значение имеет частота половых контактов и количество сексуальных партнеров – чем больше, тем выше риск заболеть.

Некоторые контрацептивы, например спермициды или диафрагма. Спермициды вводят во влагалище перед проникновением, они убивают сперму, чтобы та не попала в матку и маточные трубы. Обычно их используют вместе с противозачаточной диафрагмой или колпачком – это силиконовое изделие, которое вводят во влагалище, чтобы перекрыть путь сперматозоидам к матке. Даже использование презервативов со спермицидным покрытием связывают с повышенным риском рецидива цистита.

Первая инфекция мочевыводящих путей, случившаяся в возрасте до 15 лет.

Изменение уровня гормонов. Влагалище, мочевой пузырь и уретра реагируют на эстроген. После менопаузы его уровень в организме снижается, а ткани этих органов становятся более тонкими, более слабыми и более сухими.

Проблемы с мочевым пузырем или почками, например камни в них.

Цистит может беспокоить и повторяться во время беременности.

Почему после секса возникает цистит

Симптомы цистита появляются примерно в течение дня после секса. Все потому, что из области ануса или грязных рук бактерии проникают в уретру. Иногда во время секса может произойти небольшая уретра травма, из-за чего начинают размножаться бактерии. Чаще так происходит, когда влагалище во время секса сухое. Слизь во влагалище и вокруг него служит защитой от инфекций. Его работу могут нарушить спермициды.

Что делать

Вот что можно сделать, чтобы снизить вероятность развития цистита после секса:

Умыться перед сексом.

Использовать смазку во время секса, если влагалище сухое. После менопаузы обычно используют влагалищный эстроген. Его выпускают в виде кольца, вводимого во влагалище для высвобождения гормона или крема, которым смазывают внутреннюю часть влагалища.

Сходить в туалет после секса, чтобы опорожнить мочевой пузырь.

Не использовать спермициды и диафрагмы для контрацепции.

Пить больше жидкости.

Выпить антибиотик в течение 2 часов после полового акта.

Также повторяющийся цистит лечат коротким (обычно трехдневным) курсом антибиотиков после каждого эпизода или длительным курсом низких доз антибиотиков. Выписывать антибиотик может только врач.