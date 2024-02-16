Одобрили первый препарат для лечения обморожения

Американское Управление по контролю за продуктами и медикаментами (FDA) впервые дало зеленый свет препарату для терапии обморожения. Этот медикамент уменьшает вероятность ампутации пальцев

Обморожение возникает в несколько стадий, из которых первая, или поверхностная, не требует медицинского вмешательства. Однако, интенсивное обморожение вызывает повреждение кожи и подкожных тканей, приводя к остановке кровотока.

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Новый препарат против обморожения

Когда возвращение кровоснабжения в зону повреждения становится невозможным, нужно делать ампутацию. Американский инъекционный препарат Aurlumyn, получивший одобрение FDA, содержит активную составляющую илопрост, расширяющий кровеносные сосуды и разжижающий кровь. В результате, это лекарство способствует восстановлению кровообращения в обмороженных участках тела.

Это одобрение (препарата) предоставляет первую в мире возможность лечения тяжелого обморожения,

– заявил руководитель отдела в Центре оценки и исследования лекарств FDA Норман Стокбридж.

Ученые провели исследование эффективности препарата в период с 1996 по 2008 годы. 47 взрослых с серьезными обморожениями были разделены на три группы. Первая группа получала аспирин и илопрост каждые 6 часов в течение 8 дней. Вторая группа получала аспирин и аналог илопроста (который не был одобрен FDA), а третья группа получала только аспирин.

Эффективность и безопасность нового препарата

Основным показателем эффективности было сканирование костей через 7 дней после начала обморожения. По результатам этого сканирования определялась необходимость ампутации хотя бы одного пальца. В группе, принимавшей илопрост с аспирином, нет ни одного случая, где бы требовалась ампутация.

Этот препарат, однако, имеет некоторые побочные эффекты, включая головную боль, тахикардию, тошноту, бледность, головокружение и гипотонию (чрезмерно низкое артериальное давление).