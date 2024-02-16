Схвалили перший препарат для лікування обмороження

Американське Управління з контролю за продуктами та медикаментами (FDA) вперше дало зелене світло препарату для терапії обмороження. Цей медикамент зменшує імовірність ампутації пальців

Обмороження виникає в кілька стадій, з яких перша, або поверхнева, не вимагає медичного втручання. Проте, інтенсивне обмороження викликає пошкодження шкіри та підшкірних тканин, призводячи до зупинки кровотоку.

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Новий препарат проти обмороження

Коли повернення кровопостачання в зону ушкодження стає неможливим, потрібно робити ампутацію. Американський ін'єкційний препарат Aurlumyn, що отримав схвалення FDA, містить активну складову ілопрост, що розширює кровоносні судини та розріджує кров. В результаті, ці ліки сприяють відновленню кровообігу в обморожених ділянках тіла.

Це схвалення (препарату) надає першу у світі можливість лікування тяжкого обмороження,

– заявив керівник відділу в Центрі оцінки та дослідження ліків FDA Норман Стокбрідж.

Вчені провели дослідження ефективності препарату в період з 1996 по 2008 роки. 47 дорослих з серйозними обмороженнями були поділені на три групи. Перша група отримувала аспірин та ілопрост кожні 6 годин протягом 8 днів. Друга група отримувала аспірин та аналог ілопросту (який не був схвалений FDA), а третя група отримувала лише аспірин.

Ефективність та безпечність нового препарату

Основним показником ефективності було сканування кісток через 7 днів після початку обмороження. За результатами цього сканування визначалася необхідність ампутації хоча б одного пальця. В групі, що приймала ілопрост з аспірином, немає жодного випадку, де б потребувалась ампутація.

Цей препарат, однак, має деякі побічні ефекти, включаючи головний біль, тахікардію, нудоту, блідість, запаморочення і гіпотонію (надмірно низький артеріальний тиск).