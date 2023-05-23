В чем польза медленного секса: откройте для себя новое наслаждение

Секс как активная стимуляция гениталий без прелюдии в среднем длится 4-5 минут. В процессе партнеры сосредоточены на достижении оргазма: нервные импульсы передают информацию из гениталий в мозг, и в пиковый момент на несколько секунд активизируется большинство зон мозга сразу.

Гормоны, которые выбрасываются в кровь во время оргазма, поднимают настроение, снимают стресс, помогают быстрее заснуть и оказывают болеутоляющий эффект. У мужчин оргазм чаще всего наступает одновременно с эякуляцией, и есть мнение, что это эволюционная награда за размножение: чтобы получать большее удовольствие, людям нужно заниматься сексом чаще.

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Поэтому может показаться, что сексом занимаются только ради оргазма, а весь процесс до – это необязательный разогрев, который можно пропустить. Специалисты, описывающие идею медленного секса, с этим не согласны.

Что такое медленный секс

Психолог и сексолог Кейт Балестриери пишет, что в обычном сексе задействованы все органы эмоций, но когда мозг концентрируется лишь на оргазме, мы не замечаем всех чувств – они остаются на периферии. Если замедлить процесс, то мозг получит больше информации от картинки, звуков, вкусов и запахов, а это усилит эмоции от секса. Такую практику называют "медленный секс".

В сексологии нет единого мнения, что такое медленный секс. Вернее суть описал психотерапевт Барнаби Би Барратт. По его мнению, медленный секс – это практика близости, в которой главное – сконцентрироваться на процессе и ощущениях от него. То есть, в отличие от "быстрого" секса, здесь важно не скорей добиться оргазма, а открыть новые ощущения.

Почему медленный секс доставляет больше удовольствия

Быстрый секс, то есть тот, где партнеры не пытаются сознательно замедлить или отсрочить кульминацию, обоснован биологически: организм при сексуальном напряжении – у мужчин в большей степени, у женщин меньше – настроен на то, чтобы разрядка произошла как можно быстрее. Биологически секс для человека – это способ размножения, поэтому с точки зрения эволюции чем меньше времени мужчине нужно для эякуляции, тем он успешнее передаст генетический материал.

Но люди занимаются сексом не только чтобы рожать детей. И если сознательно замедлять процесс, то мозг, видящий самый простой способ получить удовольствие, будет мотивировать человека на "награду" еще активнее и усиливать возбуждение, поэтому ощущения от секса будут ярче. Так проявляется феномен отложенного удовольствия. Его механизм легко объяснить на примере пирожного: если человек решает не есть его сразу, а отложить на несколько часов, то позже, после непродолжительного ожидания, пирожное может показаться вкуснее.

По исследованиям Норвежского общества клинических сексологов, в среднем сексуальное напряжение – то есть весь процесс с момента возбуждения до разрядки – длится от 1 до 15 минут. Медленный секс помогает продлить этот период.

Важно не переусердствовать

При этом не нужно искусственно затягивать процесс и вовсю пытаться продержаться дольше: если "передержать" себя, то оргазм может не наступить вообще, а возбуждение сойдет на нет. Это потому, что повышаются пороги возбуждения; например, у гитаристов подушечки пальцев становятся жесткими и менее чувствительными от частого трения струны. То же и с сексом: если мозг долго испытывает возбуждение, но не получает разрядку, он привыкает к этой интенсивности и перестает воспринимать ее как значимую.

Правильнее всего следовать за ощущениями тела: если чувствуете, что пора ускориться, – нужно это сделать.