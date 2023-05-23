У чому користь повільного сексу: відкрийте для себе нову насолоду

Секс як активна стимуляція геніталій без прелюдії в середньому триває 4 – 5 хвилин. У процесі партнери зосереджені на досягненні оргазму: нервові імпульси передають інформацію з геніталій у мозок, і в піковий момент на кілька секунд активізується більшість зон мозку відразу.

Гормони, які викидаються в кров під час оргазму, піднімають настрій, знімають стрес, допомагають швидше заснути та надають болезаспокійливий ефект. У чоловіків оргазм найчастіше настає одночасно з еякуляцією, і є думка, що це еволюційна нагорода за розмноження: щоб отримувати більше задоволення, людям потрібно займатися сексом частіше.

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Тому може здатися, що сексом займаються лише заради оргазму, а весь процес "до" – це необов'язковий розігрів, який можна пропустити. Фахівці, які описують ідею повільного сексу, з цим не згодні.

Що таке повільний секс

Психолог і сексолог Кейт Балестрієрі пише, що в звичному сексі задіяні всі органи почуттів, але коли мозок концентрується тільки на оргазмі, ми не помічаємо всіх відчуттів – вони залишаються на периферії. Якщо уповільнити процес, мозок отримає більше інформації від картинки, звуків, смаків та запахів, а це посилить емоції від сексу. Таку практику називають "повільний секс".

У сексології немає єдиної думки, що таке повільний секс. Точніше суть описав психотерапевт Барнабі Бі Барратт. На його думку, повільний секс – це практика близькості, в якій головне – концентруватися на процесі та відчуттях від нього. Тобто, на відміну від "швидкого" сексу, тут важливо не скоріше досягти оргазму, а відкрити нові відчуття.

Чому повільний секс приносить більше задоволення

Швидкий секс, тобто той, де партнери не намагаються свідомо уповільнити або відстрочити кульмінацію, обґрунтований біологічно: організм при сексуальній напрузі – у чоловіків більшою мірою, у жінок меншою – налаштований на те, щоб розрядка відбулася якнайшвидше. Біологічно секс для людини – це спосіб розмноження, тому з точки зору еволюції чим менше часу чоловікові потрібно для еякуляції, тим він успішніше передасть генетичний матеріал.

Але люди займаються сексом не лише щоб народжувати дітей. І якщо свідомо уповільнювати процес, то мозок, який бачить найпростіший спосіб отримати задоволення, мотивуватиме людину на "нагороду" ще активніше і посилюватиме збудження, тому відчуття від сексу будуть яскравішими. Так проявляється феномен відкладеного задоволення. Його механізм легко пояснити на прикладі тістечка: якщо людина вирішує не їсти його відразу, а відкласти на кілька годин, то пізніше, після нетривалого очікування, тістечко може здатися смачнішим.

За дослідженнями Норвезького товариства клінічних сексологів, у середньому сексуальна напруга – тобто весь процес від моменту збудження до розрядки – триває від 1 до 15 хвилин. Повільний секс допомагає продовжити цей період.

Важливо не перестаратись

При цьому не потрібно штучно затягувати процес і щосили намагатися протриматися довше: якщо "перетримати" себе, то оргазм може не настати взагалі, а збудження зійде нанівець. Це тому, що підвищуються пороги збудження; наприклад, у гітаристів подушечки пальців стають жорсткими і менш чутливими від частого тертя струни. Те саме і з сексом: якщо мозок довго відчуває збудження, але не отримує розрядку, він звикає до цієї інтенсивності і перестає сприймати її як значущу.

Найправильніше слідувати за відчуттями тіла: якщо відчуваєте, що настав час прискоритися, – потрібно це зробити.