Насколько безопасно и полезно принимать горячий душ и ванну

Все говорят о пользе контрастного душа – он может снизить риск многих заболеваний. Но гораздо меньше известно о горячем душе.

Для человеческого тела максимально допустимая температура воды – 49 градусов Цельсия. Если будет на три градуса выше – хватит двух минут, чтобы получить ожог. При 66 градусах ожог будет мгновенным. Дерматологи считают, что оптимальная температура воды составляет 44 градуса по Цельсию или ниже: так она смоет грязь и бактерии и не навредит.

Также на тему В каких случаях холод может быть лекарством и против каких болезней

Опасность горячая вода

Постоять под горячей водой бывает достаточно приятно, особенно когда еще не включили отопление, а холодная осень уже наступила. Но не все так просто.

Слишком тёплая вода раздражает кожу. Горячая вода смывает не только грязь, но и кожное сало, увлажняющее кожу и защищающее ее от микробов. "Обезжиренная" горячей водой кожа становится сухой, иногда даже слишком. Поэтому горячий душ не рекомендуют принимать при псориазе, экземе и дерматитах. Людям с сухой кожей рекомендуется мыться под теплой водой не выше 35 ° C, причем недолго – 5 – 10 минут.

Горячий душ создает дополнительную нагрузку на сердце. Его не рекомендуется принимать людям с низким давлением. Горячая вода расширяет сосуды, из-за чего давление падает еще сильнее – можно потерять сознание.

Есть и другая сторона медали. Под струями горячей воды тело быстро нагревается и механизм природного охлаждения не срабатывает. Кровеносные сосуды расширяются, кровь отводится от тела к коже. При этом частота сердечных сокращений и пульс увеличиваются, чтобы противодействовать падению АД. Если есть сердечно-сосудистое заболевание, это может перегрузить сердце и вызвать проблемы. Поэтому лучше перейти на тепленький душ.

Польза горячей воды

Горячая вода помогает при простуде. Если подышать теплым водяным паром, будет легче высморкаться, а еще горячий пар может облегчить кашель.

Горячий душ помогает уснуть. Купание за один – два часа до сна при температуре 40 – 43 градусов может значительно улучшить сон: вы согреты, мышцы расслаблены. Бегом под мягкое одеяло!

Горячий душ расслабляет. Если вас все раздражает, постойте под водой – так проще снять нервное напряжение и головные боли. А еще горячий душ уменьшает боль при ревматоидном артрите и хронические мышечные боли, в том числе боли в шее.