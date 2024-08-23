Кому брак приносит больше пользы – женщинам или мужчинам

Исследования прошлых лет демонстрировали, что брак благоприятно влияет на здоровье обоих партнеров. Однако канадские ученые обнаружили новые тенденции в этом вопросе. Их исследование показало, что семейная жизнь имеет разное влияние на мужчин и женщин. Качество жизни одиноких и разведенных женщин тоже отличается.

Социальные контакты влияют на психологическое и физическое здоровье. При этом одинаковые социальные взаимодействия могут по-разному влиять на мужчин и женщин.

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Новое исследование брака

Исследователи из Университета Торонто изучили связь между браком и вероятностью "оптимального" старения, то есть старения без серьезных физических, когнитивных, психических или эмоциональных проблем, мешающих повседневной активности.

В исследовании приняли участие 7641 канадец в возрасте от 45 до 85 лет, включая представителей обоих полов. Участники предоставили информацию о своем здоровье, качестве жизни, семейном статусе и опыте брака, развода или смерти партнера. Выяснилось, что женатые мужчины стареют здоровее, чем одинокие.

Брак полезнее для мужчин

Ученые предположили, что брак может взаимно мотивировать придерживаться здорового образа жизни, например, отказ от курения или регулярные упражнения.

Состояние здоровья и качество жизни замужних женщин не сильно отличались от одиноких. Однако женщины, которые никогда не выходили замуж, имели вдвое больше шансов на "оптимальное" старение, чем те, кто овдовел или развелся во время исследования.

Факторы, благоприятно влияющие на здоровье с возрастом, включали регулярное общение с близкими, друзьями, соседями, здоровое питание и отсутствие вредных привычек. Даже бывшие курильщики, которые бросили курить, имели более высокий риск тяжелого старения, чем тот, кто курил во время исследования.

Исследователи отметили важность учета половых различий в процессе старения для разработки эффективных программ поддержки пожилых людей, которые никогда не были женаты, разведены или овдовели.