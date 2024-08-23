Кому шлюб приносить більше користі – жінкам чи чоловікам

Дослідження минулих років демонстрували, що шлюб сприятливо впливає на здоров'я обох партнерів. Однак канадські вчені виявили нові тенденції щодо цього питання. Їх дослідження показало, що сімейне життя має різний вплив на чоловіків і жінок. Якість життя самотніх і розлучених жінок теж відрізняється.

Соціальні контакти впливають на психологічне та фізичне здоров'я. При цьому однакові соціальні взаємодії можуть по-різному впливати на чоловіків та жінок.

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Нове дослідження шлюбу

Дослідники з Університету Торонто вивчили зв'язок між шлюбом та ймовірністю "оптимального" старіння, тобто старіння без серйозних фізичних, когнітивних, психічних чи емоційних проблем, що заважають повсякденній активності.

У дослідженні взяли участь 7641 канадець віком від 45 до 85 років, включаючи представників обох статей. Учасники надали інформацію про своє здоров'я, якість життя, сімейний статус і досвід шлюбу, розлучення або смерті партнера. З'ясувалося, що одружені чоловіки старіють здоровіше, ніж самотні.

Шлюб корисніший для чоловіків

Вчені припустили, що шлюб може взаємно мотивувати дотримуватись здорового способу життя, наприклад, відмову від куріння чи регулярні вправи.

Стан здоров'я та якість життя заміжніх жінок не сильно відрізнялися від самотніх. Однак жінки, які ніколи не виходили заміж, мали вдвічі більше шансів на "оптимальне" старіння, ніж ті, хто овдовів або розлучився під час дослідження.

Фактори, що сприятливо впливають на здоров'я з віком, включали регулярне спілкування з близькими, друзями, сусідами, здорове харчування і відсутність шкідливих звичок. Навіть колишні курці, які кинули палити, мали вищий ризик важкого старіння, ніж той, хто курив під час дослідження.

Дослідники наголосили на важливості обліку статевих відмінностей у процесі старіння для розробки ефективних програм підтримки людей похилого віку, які ніколи не були одружені, розлучені чи овдовіли.