Объяснили, как именно здоровый образ жизни предотвращает развитие депрессии

Международная группа исследователей изучила комбинацию факторов здорового образа жизни, а также генетическую составляющую и структуру мозга, и пришла к выводу, что ЗОЖ серьезно предотвращает риск развития депрессии.

По данным ВОЗ, примерно каждый 20 человек в мире страдает депрессией. Это влияет на трудоспособность населения и ложится серьезным бременем на общественное здравоохранение.

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Новое исследование депрессии

Чтобы лучше понять взаимосвязь между развитием депрессии и ЗОЖ, международная команда ученых обратилась в базу медицинских данных британского Биобанка.

Изучив данные 287 282 человек, около 13 тысяч из которых страдали депрессией, команда смогла выявить семь факторов, связанных с профилактикой развития этой психопатологии. Ими оказались: умеренное потребление алкоголя, здоровое питание, регулярная физическая активность, полноценный сон, полное исключение курения, низкий или умеренный уровень малоподвижного образа жизни и социальные контакты.

Здоровый образ жизни уменьшает риск депрессии

Наибольшее влияние на снижение риска развития депрессии (на 22%) оказал здоровый сон от 7 до 9 часов в сутки. Умеренное потребление алкоголя снизило риск развития психопатологии на 11%, здоровое питание – на шесть, регулярная физическая активность – на 14%, отказ от курения – на 20%, а малоподвижный образ жизни средней степени – на 13%.

На основе этих факторов ученые разделили участников на три группы: неблагоприятную, промежуточную и благоприятную. У лиц из промежуточной группы вероятность развития депрессии была примерно на 41% ниже по сравнению с участниками из неблагоприятной группы. А у благоприятного этот риск совсем снижался на 57%.

После этого авторы исследовали ДНК респондентов, предоставив каждому так называемый балл генетического риска. У людей с низким баллом вероятность развития депрессии была лишь на 25% ниже, чем у участников с высоким баллом. Кроме того, те, кто имел средний и низкий баллы, могли снизить свои шансы заболеть, если соблюдали правила ЗОЖ. Таким образом, как показали учёные, генетические факторы играют значительно меньшую роль в развитии болезни, чем образ жизни человека.

Как это происходит

Также исследователям удалось ответить на вопрос, почему ЗОЖ снижает шансы получить недуг. Изучив снимки МРТ примерно 33 тысяч участников, они обнаружили области мозга (например, таламус, миндалина и гиппокамп), где большой объем нейронов и их связей был связан с ЗОЖ.

Проанализировав маркеры крови, ученые обнаружили связанную со здоровым образом жизни молекулу – С-реактивный белок, вырабатываемый в организме в ответ на стресс, а также триглицериды – одну из основных форм жира, используемую телом для накопления энергии впрок. Все эти маркеры оказывают влияние на иммунную систему и способность организма реагировать на стресс, обмен веществ и воспалительные процессы. Большое их количество в организме людей, ведущих здоровый образ жизни, влияет на их уязвимость к депрессии.