"Правки Родины" заблокировали легализацию медицинского каннабиса, - Стефанишина

В Верховной Раде нардепы от партии Родины заблокировали законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом сообщила народная депутат от Голоса Ольга Стефанишина. В соцсетях она выложила фото бумаг с 882 поправками, которые, по ее словам, анализировали более трех месяцев. В ходе этого проводились переговоры с аграриями, Нацполицией, общественностью и парламентариями.

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Заблокированный проект о медицинском каннабисе

Мы сделали так, чтобы он заработал сразу, как Кабмин примет всю подзаконку, и пациенты уже в следующем году могли получить лекарства и утолить свою боль.

– рассказала нардепка.

По ее словам, удалось учесть наиболее обоснованные поправки, но практически треть из них, а именно 226, стала "гробом". Эти поправки внесла партия Родина, ее лидер Юлия Тимошенко, выступающая против легализации, вместе с коллегами хотят ставить их на учет.

Поэтому это вызвало искусственные препятствия для внесения законопроекта на голосование с целью оттянуть время и помешать принятию закона.

"Чтобы истощить зал и лишить закон голосов. Это более 400 минут работы Рады, а по факту два дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование просто чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", - рассказала Стефанишина.

Медицинский каннабис в Украине.

Законопроект по легализации медицинского каннабиса в Украине был принят в первом чтении Верховная Рада 13 июля 2023 года.

В октябре комитет Совета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал законопроект о медицинском каннабисе ко второму чтению.

Законопроект позволяет использовать каннабис в медицинских, научных и промышленных целях. Для контроля за оборотом и производством вещества предлагают установить четкие правила, которые уже действуют в странах Европы, таких как Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и т.д.

К тому же в Украине позволяют использовать каннабис, не имеющий психоактивного вещества, поэтому не вызывает состояние опьянения. Его используют для лечения хронической боли, эпилепсии, анорексии, рассеянного склероза, посттравматического синдрома, артрита, ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона.