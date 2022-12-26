Собак называют лучшим другом человека, независимо от возраста. Но новое исследование показало, что пожилые с собаками здоровее, чем хозяева кошек или люди, у которых совсем нет домашних животных.

Многие владельцы домашних животных говорят, что питомцы приносят радость, любовь и комфорт в их жизни. Наличие домашних животных также связывают с улучшением физического и психического здоровья.

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Собаки улучшают здоровье своих хозяев

Результаты исследования показали, что владельцы собак чаще гуляют и говорят о хорошем самочувствии, чем те, у кого нет домашних животных.

Исследование уникально тем, что оно впервые исследует потенциальные преимущества владения домашними животными в долгосрочной выборке пожилых людей, сбалансированной по полу, расе и географическому расположению это позволяет исследовать, отличаются ли потенциальные выгоды от владения домашними животными,

– отметила автор исследования Эми Олбрайт.

Как происходило исследование

Участники проходили 2-часовое интервью и проходили следующие интервью по телефону каждые шесть месяцев в течение следующих восьми лет. Участники отвечали на вопросы владения домашними животными, и описывали состояние собственного здоровья и физической активности.

Исследование помогло понять, как домашние животные влияют на самочувствие пожилых людей. Но поскольку эксперимент проводился только среди жителей штата Алабама, будущие исследования должны расширить географическую зону для более точных результатов.