Собак називають найкращим другом людини, незалежно від його віку. Але нове дослідження показало, що літні з собаками здоровіші, ніж господарі кішок або люди, у яких зовсім немає домашніх тварин.

Багато власників домашніх тварин кажуть, що вихованці приносять радість, любов та комфорт у їхнє життя. Наявність домашньої тварини також пов'язують із поліпшенням фізичного та психічного здоров'я.

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Собаки покращують здоров'я своїх хазяїв

Результати дослідження показали, що власники собак частіше гуляють і говорять про хороше самопочуття, ніж ті, хто не має домашніх тварин.

Дослідження унікальне тим, що воно вперше досліджує потенційні переваги володіння домашніми тваринами в довгостроковій вибірці людей похилого віку, збалансованої за статтю, расою і географічним розташування це дозволяє дослідити, чи відрізняються потенційні вигоди від володіння домашніми тваринами,

– зазначила авторка дослідження Емі Олбрайт.

Як відбувалося дослідження

Учасники проходили 2-годинне інтерв’ю особисто та проходили наступні інтерв’ю по телефону кожні шість місяців протягом наступних восьми років. Учасники відповідали на питання щодо володіння домашніми тваринами, та описували стан власного здоров’я та фізичної активності.

Дослідження допомогло зрозуміти, як свійські тварини впливають на самопочуття людей похилого віку. Але оскільки експеримент проводився лише серед жителів штату Алабама, майбутні дослідження мають розширити географічну зону для точніших результатів.