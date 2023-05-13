В Украине повысят зарплату медикам в зоне боевых действий и прифронтовых территориях
Источник:Минздрав
Правительство приняло постановление, которым обязало повысить заработную плату медикам, работающим в зоне боевых действий, вблизи линии фронта и оказывающих экстренную и специализированную медицинскую помощь на этих территориях.
Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников, работающих в опасных условиях вблизи линии фронта.
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Заработные выплаты должны повысить:
- врачам,
- фармацевтом,
- специалистам по реабилитации,
- медицинским сестрам и медбратам,
- младшим медицинским работникам.
В зонах активных боевых действий зарплата указанного перечня медработников должна быть не меньше:
- 28 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 18 000 гривен – для медсестер и медбратов;
- 9 000 грн – для младших медработников.
В то же время медики, работающие на прифронтовых территориях, должны получать не менее:
- 23 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
- 15 500 гривен – для медсестер и медбратов;
- 8 000 гривен – для младших медработников.
Шаг к достойным зарплатам
Повышение заработной платы – это шаг к тому, чтобы медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой,
– отметили в Минздраве.
Решение постановления распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.