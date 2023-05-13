В Украине повысят зарплату медикам в зоне боевых действий и прифронтовых территориях

13 мая 2023, 15:12
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Источник:

Минздрав

Правительство приняло постановление, которым обязало повысить заработную плату медикам, работающим в зоне боевых действий, вблизи линии фронта и оказывающих экстренную и специализированную медицинскую помощь на этих территориях.

Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников, работающих в опасных условиях вблизи линии фронта.

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Заработные выплаты должны повысить:

  • врачам,
  • фармацевтом,
  • специалистам по реабилитации,
  • медицинским сестрам и медбратам,
  • младшим медицинским работникам.

В зонах активных боевых действий зарплата указанного перечня медработников должна быть не меньше:

  • 28 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 18 000 гривен – для медсестер и медбратов;
  • 9 000 грн – для младших медработников.

В то же время медики, работающие на прифронтовых территориях, должны получать не менее:

  • 23 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 15 500 гривен – для медсестер и медбратов;
  • 8 000 гривен – для младших медработников.

Прифронтовые территории определяет Минреинтеграция. Список можно найти по ссылке.

Шаг к достойным зарплатам

Повышение заработной платы – это шаг к тому, чтобы медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой,
– отметили в Минздраве.

Решение постановления распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.

Автор: Анастасія Лукашевська