В Україні підвищать зарплату медикам у зоні бойових дій та прифронтових територіях

Уряд ухвалив постанову, якою зобов'язав підвищити заробітну плату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену та спеціалізовану медичну допомогу на цих територіях.

Як зазначили в МОЗ, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

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Заробітні виплати мають підвищити:

лікарям,

фармацевтам,

фахівцям з реабілітації,

медичним сестрам та медбратам,

молодшим медичним працівникам.

У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за:

28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

18 000 гривень – для медсестер та медбратів;

9 000 грн – для молодших медпрацівників.

Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за:

23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;

15 500 гривень – для медсестер та медбратів;

8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

Крок до гідних зарплат

Прифронтові території визначає Мінреінтеграції. Перелік можна знайти за посиланням.

Підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов'язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров'я, були забезпечені гідною заробітною платою,

– наголосили у МОЗ.

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.