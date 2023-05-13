В Україні підвищать зарплату медикам у зоні бойових дій та прифронтових територіях
Джерело:МОЗ
Уряд ухвалив постанову, якою зобов'язав підвищити заробітну плату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену та спеціалізовану медичну допомогу на цих територіях.
Як зазначили в МОЗ, йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.
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Заробітні виплати мають підвищити:
- лікарям,
- фармацевтам,
- фахівцям з реабілітації,
- медичним сестрам та медбратам,
- молодшим медичним працівникам.
У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за:
- 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
- 9 000 грн – для молодших медпрацівників.
Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за:
- 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
- 15 500 гривень – для медсестер та медбратів;
- 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.
Крок до гідних зарплат
Підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов'язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров'я, були забезпечені гідною заробітною платою,
– наголосили у МОЗ.
Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.