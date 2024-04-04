Можно ли заболеть, если выйти на улицу с мокрой головой
Источник:Mayo Clinic
Если выйти на улицу с мокрыми волосами, вероятность заболеть не повысится. Мокрые волосы в холодное время года вызывают лишь временный дискомфорт.
Наверное, многим в детстве говорили, что нельзя выходить на улицу с мокрыми волосами, иначе подцепишь простуду. Так, даже летом при температуре +35 и отсутствии ветра. Но это миф.
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От холода люди не болеют
Если выйти на улицу с мокрыми волосами в прохладную погоду, может возникнуть ощущение холода и дискомфорта. Но из-за этого нельзя простудиться.
Простуду, грипп или коронавирус вызывают вирусы, передающиеся через жидкости организма. Чтобы заразиться этими вирусами, нужно вступить в контакт с жидкостями. Обычно это происходит, когда больной человек чихает, кашляет или сопит.
Ученые из Англии установили, что переохлаждение не повышает вероятность простуды. Однако, если вирус простуды уже находится в вашем организме, охлаждение может вызвать появление симптомов. А мокрые волосы не сделают человека более привлекательным для вирусов и не повысят шансы заболеть.
Как не простудиться
Что нужно делать, чтобы защитить себя и свою семью от простуды:
- Часто мойте руки водой с мылом. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Очищайте поверхности на кухне и в ванной дезинфицирующим средством, особенно если кто-то из членов семьи простудился.
- Чихайте и кашляйте в салфетки. Сразу выбрасывайте использованные салфетки, а затем тщательно мойте руки.
- Не делитесь стаканами или посудой с другими членами семьи. Используйте свой собственный стакан или одноразовые стаканчики, когда вы или кто-то другой болен.
- Практикуйте социальное дистанцирование, избегая тесного контакта с теми, кто простужен.
- Хорошо питайтесь, занимайтесь спортом, высыпайтесь и контролируйте уровень стресса, чтобы избежать болезней.