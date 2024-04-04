Чи можна захворіти, якщо вийти на вулицю з мокрою головою

Якщо вийти на вулицю з мокрим волоссям, ймовірність захворіти не підвищиться. Мокре волосся в холодну пору року викликає лише тимчасовий дискомфорт.

Напевно, багатьом у дитинстві казали, що не можна виходити на вулицю з мокрим волоссям, інакше підчепиш застуду. Так, навіть улітку при температурі +35 та відсутності вітру. Але це міф.

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Від холоду люди не хворіють

Якщо вийти на вулицю з мокрим волоссям у прохолодну погоду, може виникнути відчуття холоду та дискомфорту. Але через це не можна застудитися.

Застуду, грип чи коронавірус викликають віруси, що передаються через рідини організму. Щоб заразитися цими вірусами, потрібно вступити в контакт із рідинами. Зазвичай це відбувається, коли хвора людина чхає, кашляє чи шмаркає.

Вчені з Англії встановили, що переохолодження не підвищує ймовірність застуди. Однак, якщо вірус застуди вже перебуває у вашому організмі, охолодження може спричинити появу симптомів. А мокре волосся не зробить людину привабливішою для вірусів і не підвищать шанси захворіти.

Як не застудитись

Що потрібно робити, щоб захистити себе та свою сім'ю від застуди: