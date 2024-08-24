Назвали мясо, потребление которого увеличивает риски диабета на 15%

Регулярное употребление 50 граммов обработанного мяса в день, а это примерно два ломтика ветчины, связано с увеличением риска развития сахарного диабета 2 типа на 15%. Риски возрастают и в случае потребления необработанного мяса.

В частности, потребление 100 граммов необработанного красного мяса, например, небольшого стейка, повышает риск на 10%. Связь подтвердили исследователи из Кембриджского университета, а результаты опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

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Диабет – серьезная проблема современности

Пока не существует лекарств от диабета, однако заболевание можно контролировать. Диабет 2 типа является самой распространенной формой заболевания, что поражает более 500 миллионов людей по всему миру. Прогнозируют, что к 2050 году количество больных может более чем удвоиться.

В новом исследовании приняли участие 1,97 миллиона взрослых, более 107 000 человек заболели диабетом в течение 10 лет.

Заметьте. Значительным преимуществом этого исследования является то, что в отличие от предыдущих исследований, сосредоточенных на США и Европе, данное исследование охватывает данные с Ближнего Востока, Латинской Америки и Южной Азии.

Связь избыточного веса и диабета

Диабет 2 типа ассоциируется с избыточным весом. Компании, такие как Novo Nordisk A/S и Eli Lilly & Co., активно инвестируют в разработку методов лечения этого заболевания, в частности препаратов Ozempic и Mounjaro.

Пациентам с диабетом 2 типа также могут назначаться инъекции инсулина и препараты, такие как метформин. Несмотря на отсутствие лекарств от диабета, Национальная программа профилактики диабета Центров США по контролю и профилактике заболеваний рекомендует физическую активность и сбалансированное питание для контроля над заболеванием.