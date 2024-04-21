Сколько можно пить алкоголя без вреда для здоровья

Употребление алкоголя - это причина и фактор риска около 60 заболеваний, и почти всегда есть тесная взаимосвязь между дозой и реакцией. Чем больше пить алкоголя, тем выше риск заболеть.

Безопасной дозы алкоголя не существует

Мнение о пользе красного вина для сердца и сосудов спорное. Даже низкий уровень потребления увеличивает риск заболеть раком или получить болезнь печени. Поэтому позицию о том, что небольшие дозы алкоголя полезны для сердца пересмотрели.

Также на тему Супруги, которые вместе выпивают, живут дольше: неожиданные результаты исследования

В одном исследовании выяснили, что безопасной дозы алкоголя не существует. В том числе из-за того, что употребление алкоголя приводит к 10% случаев преждевременной смерти во всем мире среди населения в возрасте от 15 до 49 лет.

Сколько можно пить

В мировых рекомендациях пока что не запрещают алкогольные напитки. И можно встретить допустимые дозы, отличающиеся в зависимости от страны. В Великобритании врачи разрешают пить не более 14 доз в неделю. И, конечно, не сразу в один день. В США дозы для женщин вдвое меньше – 7 доз. Одна доза – около 10 мл чистого спирта.

Можно пересчитать дозы в алкогольные напитки с учетом крепости и объема:

125 мл вина 12% – 1,5 дозы;

175 мл вина 12% – 2 дозы;

250 мл вина 12% – 3 дозы;

500 мл пива или сидра 3,6% – 2 дозы;

500 мл пива или сидра 5,2%. – 3 дозы;

25 мл водки, текилы, рома, виски 40%. – 1 доза.

Если регулярно выпивать более 14 доз в неделю, через 10 – 20 лет могут развиться рак ротовой полости, горла и молочной железы, инсульт, заболевания сердца, заболевания печени, поражения головного мозга, заболевания нервной системы.