Скільки можна пити алкоголю без шкоди для здоровʼя

Вживання алкоголю – це причина та фактор ризику близько 60 захворювань, і майже завжди є тісний взаємозв'язок між дозою і реакцією. Чим більше пити алкоголю, тим вищий ризик захворіти.

Безпечної дози алкоголю не існує

Думка про користь червоного вина для серця та судин спірна. Навіть низький рівень споживання збільшує ризик захворіти на рак або отримати хворобу печінки. Тому позицію про те, що невеликі дози алкоголю корисні для серця переглянули.

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У одному дослідженні з'ясували, що безпечної дози алкоголю не існує. У тому числі через те, що вживання алкоголю призводить до 10% випадків передчасної смерті у всьому світі серед населення віком від 15 до 49 років.

Скільки можна пити

У світових рекомендаціях поки що не забороняють алкогольні напої. І можна зустріти допустимі дози, що відрізняються залежно від країни. У Великій Британії лікарі дозволяють пити не більше 14 доз на тиждень. І, звичайно, не одразу в один день. У США дози для жінок вдвічі менші – 7 доз. Одна доза – близько 10 мл чистого спирту.

Можна перерахувати дози в алкогольні напої з огляду на міцність та обʼєм:

125 мл вина 12% – 1,5 дози;

175 мл вина 12% – 2 дози;

250 мл вина 12% – 3 дози;

500 мл пива або сидру 3,6% – 2 дози;

500 мл пива або сидру 5,2%. – 3 дози;

25 мл горілки, текіли, рому, віскі 40%. – 1 доза.

Якщо регулярно випивати понад 14 доз на тиждень, через 10 – 20 років можуть розвинутись рак ротової порожнини, горла та молочної залози, інсульт, захворювання серця, захворювання печінки, ураження головного мозку, захворювання нервової системи.