Постоянное качание ногой: что это и насколько опасно

Неконтролируемые движения ног могут быть неприятными и вызывать дискомфорт, но во многих случаях они безвредны. Но если движения усилились или мешают вашей повседневной жизни, необходимо обратиться к врачу.

Движения, которые мы делаем, могут быть произвольными и непроизвольными. Произвольные – это движения, которые мы контролируем, например, осознанно жестикулируем, когда рассказываем историю и хотим придать ей красок.

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Непроизвольные – рефлекторные или импульсивные движения, которые человек не контролирует. Например, улыбка, когда увидел котенка, или нахмуренное лицо, когда о чем-то задумался.

Причин непроизвольного движения ногой может быть несколько.

Тремор

При треморе ног можно заметить пульсацию или спазмы в мышцах. Такие ощущения могут длиться несколько минут. Есть несколько видов тремора, самый распространенный – эссенциальный. Чаще он поражает руки, но также может поражать ноги, туловище, голову, язык и голос.

Дистонический тремор развивается при двигательном расстройстве, вызывает непроизвольное сокращение мышц, что повторяется, и имеет ощущение скручивания. Также есть физиологический тремор, он присущ всем здоровым людям, когда нам страшно, или холодно.

Причин появления тремора много. Неврологические расстройства, кофеин, лекарства для против астмы, кортикостероиды, гипертиреоз, печеночная или почечная недостаточность, тревога. Тремор чаще всего встречается у людей среднего и пожилого возраста.

Что делать? Большинство форм тремора не поддается лечению, но есть методы, которые помогут преодолеть симптомы. Например, если причина в другом заболевании, то при правильной терапии состояние может улучшить или полностью исчезнуть.

Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног (СНН) похож на тремор, но, в отличие от него, движения происходят произвольно из-за неприятных ощущений в ногах: зуд, тяжесть, покалывание, боль. Из-за этих ощущений хочется постоянно двигать конечностями. Когда человек двигается, симптомы менее заметны, но во время отдыха, например сна, усиливаются.

Что делать? Чаще всего причина возникновения СНН неизвестна. Уменьшить болевые ощущения помогут умеренные физические нагрузки и растяжки. Важным является регулярный сон.

Также есть лекарства, которые помогут бороться с симптомами СНН. Но важно помнить, что нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться за помощью к врачу.

Повышенная тревожность

Тревога – это защитная реакция организма. Для людей с повышенной тревожностью ситуация, которая не представляет угрозы, может вызвать стрессовую реакцию организма. Высвобождается много адреналина, который влияет на мышцы, стимулируя усиление кровообращения в них. Это может вызвать дрожь в ногах или в других частях тела.

Что делать? При повышенном уровне тревожности рекомендуется обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы специалист смог посоветовать один из вариантов терапии. Возможно, будет необходимо пройти когнитивно-поведенческую или экспозиционную терапию.

Есть способы, которые помогут справиться с тревожностью самостоятельно. Регулярные умеренные физические нагрузки, например, занятия йогой и здоровый сон, упражнения на расслабление, например медитации, сбалансированное питание.